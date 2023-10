Palau Macaya / CaixaForum

El Club de Roma i la Fundació Ernest Lluch, amb la col·laboració de l’Asociación de Economía de la Salud i ISGlobal, coorganitzen els Diàlegs sobre sostenibilitat social, financera i gestió dels recursos humans del Sistema Nacional de Salud (SNS). És tracta d’una jornada formada per tres diàlegs que tenen l’objectiu d’avaluar, repensar i proposar un nou contracte social que pugui assegurar la sostenibilitat social i financera del Sistema de Salut, un cop superats els trenta-set anys de l’aprovació de la Llei General de Sanitat.

Aquesta trobada tindrà lloc el proper dilluns 6 de novembre de 10 a 18:30 h a CaixaForum Macaya ((Pg. Sant Joan, 108 Barcelona). El primer debat SNS, quo vadis? Reptes de la sostenibilitat social i financera del SNS: cap a un nou contracte social per garantir la sostenibilitat del SNS, anirà a càrrec de Guillem López-Casasnovas, catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra i director del Centre de Recerca en Economia de la Salut de la UPF; i d’Andrew Street, catedràtic d’Economia de la Salut al Departament de Política Sanitària de la London School of Economics and Political Science.

El segon diàleg Reptes del SNS: la mirada dels gestors el protagonitzaran Olga Pané, gerent de l’Hospital del Mar; i Manel del Castillo, director gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

La jornada finalitzarà amb el debat La reforma de la gestió dels recursos humans del sistema de salut, de la mà dels experts Beatriz González López-Valcárcel, catedràtica de Mètodes Quantitatius en Economia i Gestió de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria; i Tomás Zapata, cap de la Unitat de Recursos Humans per la Salut i Serveis de Salut de l’Oficina Regional de l’OMS a Europa.

Encarar el bon govern de la sanitat

El Sistema Nacional de Salut un dels principals vaixells insígnia de l’Estat del benestar. El seu genoma és la suma de diferents factors: cobertura universal, finançament basat principalment en impostos, i cobertura i accés segons necessitat i no segons altres criteris, com ara la disposició a pagar o la capacitat econòmica. A més, el sistema sanitari és el principal re distribuïdor de rendes per la banda de la despesa, de manera que contribueix a reduir les desigualtats econòmiques de la població.

Des de la Llei General de Sanitat i la Reforma de l’Atenció Primària, que es van iniciar als anys 80, fins ara, hi ha hagut enormes canvis al sistema, que s’han anat produint.

Avui dia hi ha consens al país que el sistema sanitari públic espanyol necessita reformes, però no hi ha consens sobre quina n’ha de ser la seva direcció. És possiblement el moment de plantejar un nou contracte social per a la sostenibilitat social i financera del sistema de salut.

La sanitat ha viscut la crisi COVID amb enormes i ràpids canvis organitzatius amb tensions internes i externes i amb una injecció de recursos extraordinaris important. Tot i això, es plantegen grans reptes pel futur, com ara el finançament; els reptes organitzatius a nivell meso i macro, i la gestió dels recursos humans. D’altres reptes destacats són els elements de cobertura i l’accés a la salut; i els tecnològics (digitalització), als quals s’ha d’associar els aspectes ètics en l’ús de dades sanitàries sensibles; i sobretot, preservar una equitat en el sector. A més, el context actual planteja com encarar la satisfacció de la població i dels pacients.

En aquest marc, la trobada que acull CaixaForum Macaya, de la mà del Club de Roma i la Fundació Ernest Lluch, es planteja com una oportunitat única per avaluar, pensar i fer propostes de millora, amb l’objectiu de marcar les línies d’un bon govern de Sanitat.

El Club de Roma és una associació internacional no governamental i sense ànim de lucre, fundada a Roma en 1968, constituïda per un grup global de científics, economistes, empresaris, alts funcionaris, polítics, etc., amb l'objectiu de contribuir a l'anàlisi i transformació social, econòmica i mediambiental. D’altra banda, la Fundació Ernest Lluch pretén mantenir viva la memòria d’Ernest Lluch i fomentar el diàleg com a eina d’entesa i coneixement. A través dels Diàlegs sobre Sanitat i Estat del Benestar vol projectar a futur la reflexió sobre els reptes socials, econòmics i polítics de la sanitat a Catalunya, Espanya i Europa.