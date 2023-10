Foto: Iberdrola

"La millor energia és la que no es consumeix" és el reclam amb què Iberdrola dirigeix als seus clients des de l'any passat missatges d'estalvi energètic que han aconseguit que 3,2 milions de persones es beneficiïn d'un estalvi mitjà proper al 5, 5%.

Durant aquest temps, l'elèctrica ha enviat gairebé 140 milions de comunicacions mitjançant notificacions amb consells per reduir el consum energètic sense renunciar al confort de les llars.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha publicat un informe de supervisió sobre les comunicacions a les modificacions de preus dels contractes de subministrament elèctric. És conseqüència de la modificació normativa inclosa al RDL 23/2021 que reconeix el dret dels consumidors a ser avisats davant d'un canvi de preus del seu contracte amb un mes d'antelació i de manera transparent i comprensible.

Els clients d'Iberdrola reben aquestes recomanacions personalitzades gràcies a un algorisme intel·ligent capaç d'estimar la despesa energètica corresponent als seus electrodomèstics, calefacció i il·luminació, unes dades que, a més, compara amb els recollits de llars de característiques similars, cosa que li permet alertar sobre hàbits dús no eficients.

Per això, la companyia emet els seus missatges via SMS i correu electrònic, però també a través de la seva APP gratuïta i de serveis com l' Assistent Smart . Iberdrola va posar en marxa aquesta ambiciosa campanya d'informació a la tardor del 2022 amb la vista posada en la previsible escalada exponencial del preu del gas amb motiu de la guerra d'Ucraïna i, gràcies als bons resultats aconseguits, la manté actualment en el temps per a tothom clients.

La CNMC ha conclòs que les 19 comercialitzadores compleixen amb la normativa vigent, però en destaca 7 per les millors pràctiques de transparència. A la llista hi ha Iberdrola Clients sent la companyia amb millors pràctiques.

Els clients d'Iberdrola exerceixen un paper actiu en la transició energètica gràcies a la posada en pràctica d'aquests consells d'estalvi, però també a l'ocasió que aquestes informacions ofereixen altres oportunitats sostenibles d'estalvi, com la instal·lació de plaques solars, l'aposta per l'aerotèrmia o les solucions d'aïllament que ofereix la companyia.

Addicionalment, l'elèctrica posa en marxa de manera recurrent plans dirigits a l'estalvi dels consumidors, com el Pla Estable 100 vigent, pel qual es pot contractar a un competitiu preu estable per 5 anys energia renovable certificada amb garantia d'origen, cosa que, a més d'estalviar a la factura de la llum, ajuda els seus clients a reduir les emissions de CO2.

Per a la difusió d'aquest Pla com a solució davant la inestabilitat dels preus, Iberdrola ha llançat a la televisió, mitjans digitals, ràdio, premsa i cartelleria exterior la campanya de publicitat 100 raons per passar-te a Iberdrola , que inclou com a promoció un descompte de 100 euros per als clients que el contractin ara.