Diversos tipus de panellets. Foto: Europa Press

És una de les tradicions més dolces del calendari i també de les més vinculades a Catalunya: els panellets són una de les estrelles de la jornada de l'1 de novembre, encara que es mengen els dies anteriors (i posteriors) a la jornada del dia de Tots els Sants.

Encara que una de les opcions és fer-los a casa, molta gent opta per passar pel seu forn de confiança per comprar-los i gaudir-ne en família. Així estalvien temps (la seva elaboració sol ser llarga i es poden cometre errors) i és possible degustar algunes de les propostes més atrevides que fan els forners.

Una de les qüestions, doncs, que cal fer és quants panellets menjarem... i segons les previsions que des del Gremi de Pastisseria de Barcelona fan a Catalunya Press, la xifra serà molt semblant a la de l'any 2022; dit d'una altra manera, s'espera que als comerços del conjunt de la geografia de Catalunya es venguin (i per tant es mengin) uns 250.000 quilos de panellets.

Des del Gremi també asseguren que els preus de venda es mantindran, encara que algunes de les matèries primeres que s'usen en la seva elaboració hagin pujat de preu. És el cas, per exemple, dels pinyons, un dels ingredients d'un dels panellets clàssics, que són a un preu més alt que en anys anteriors... encara que la pujada de preu no arriba al 2%. En valors similars hi ha l'augment del cost de l'ametlla.

Molt gran, en canvi, és la pujada de cost per a les nostres butxaques en el preu del sucre, del moniato i de la confitura.

ELS PREFERITS I LES NOVETATS

Una altra pregunta que ens podem fer és per les preferències que tenim a l'hora d'escollir els panellets que comprem i que degustarem posteriorment.

La resposta que dóna el Gremi és que els establiments catalans han preparat entre 20 i 30 varietats diferents... encara que seguim decantant-nos pel tradicional: passen els anys i el panellet de pinyons continua sent el més venut.

Els seus càlculs són que, aproximadament, 3 unitats de cada 4 que es venen són d'aquest tipus. Darrere d'aquest, el més els més demandats, segons les estimacions del Gremi, són els d' ametlla i coco (també dos clàssics). També els de codony, segons confessen des de l'agrupació de pastissers, són dels que solen ser força comprats.

Finalment, els pastissers deixen entreveure les novetats del 2023, ja que, segons expliquen, la tradició no està renyida amb la innovació; pistatxo, taronja, tiramisú, xocolata i rom i gerds, entre d'altres, són les apostes d'alguns dels creatius per a aquest 2023.

Sigui com sigui i decideixis la varietat que decideixis, el més important és que comparteixis aquesta dolça tradició (i la resta, com les de les castanyes i els moniatos) amb els teus éssers més estimats. Feliç dia de Tots Sants i bon profit!