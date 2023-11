Temporal. Foto: Europa Press

Els efectes de la borrasca Ciarán començaran a notar-se aquest dijous 2 de novembre, amb fronts que entraran pel nord-oest peninsular i portaran precipitacions fortes ocasionalment acompanyades de tempesta a Galícia, l'àrea Cantàbrica i els Pirineus.

A més, les precipitacions s'aniran estenent a la resta de la Península ia les Balears, encara que amb menys intensitat cap al sud i l'àrea mediterrània i sense afectar el sud-est peninsular, segons les prediccions de l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En total, 48 províncies estan en alerta al llarg d'aquest dijous per pluja, vent o fenòmens costaners. Així, el risc per fenòmens costaners serà important a les costes de Galícia (amb alerta vermella a la Corunya), Astúries, Múrcia, Balears, Ceuta, Melilla, Múrcia i diverses províncies del País Basc, el País Valencià i Catalunya .

També tindran avís per pluges les quatre províncies de Galícia, que podran deixar 40 litres per metre quadrat en una hora a diverses zones, a més d'estar en alerta per risc a Osca, Jaén, Lleó, Guipúscoa i Lleida .

En qualsevol cas, el fenomen més rellevant serà el vent fort de component oest, amb cops molt forts (superiors a 70 km/h) de forma força generalitzada, assolint els 90 km/h en àmplies zones del nord, interior peninsular i Balears, i fins i tot es podran superar els 100 km/ha zones altes i sobretot en punts del litoral cantàbric i zones de l'est i sud-est peninsular.

Des de la tarda de dimecres passat 1, les borrasques són més profundes i, en conseqüència, de més impacte, deixant precipitacions pràcticament generalitzades a la Península i Balears, a més de provocar vents molt intensos i un important temporal marítim, sent aquests últims els fenòmens més significatius.

Amb l'entrada d'una massa d'aire més freda, les temperatures baixaran i així la cota de neu de forma important, situant-se entre els 1.200 i 1.400 metres a la meitat nord peninsular, per la qual cosa en els sistemes muntanyencs es poden esperar, encara que poc importants, les primeres nevades de la temporada.

Aquest dijous també hi haurà un temporal marítim dur, especialment al litoral de Galícia i del Cantàbric, on l'onatge significatiu assolirà i fins i tot superarà els 8 metres d'alçada de mar combinada, però que també afectarà la Mediterrània on es poden assolir els 5 metres .

ES DESPLOMEN LES TEMPERATURES MÍNIMES

Les temperatures mínimes baixaran a la meitat nord-oest peninsular, amb gelades als Pirineus i, febles en altres muntanyes del nord i sud-est i no hi haurà grans canvis en les màximes.

AEMET ha avançat així mateix que en els propers dies, igual que les últimes setmanes, se seguirà sota la influència de successives borrasques atlàntiques amb els seus fronts associats, afectant tota la Península i les Balears, i especialment el quadrant nord-oest peninsular.

D'aquesta manera, divendres seguirà sota la influència de Ciarán amb atmosfera inestable i xàfecs, més dispersos i menys intensos que el dia anterior, que afectaran bona part de la Península i Balears, podent ser localment forts amb tempesta i calamarsa al terç nord, sobretot al litoral cantàbric. La cota de neu pujarà al llarg del dia.