Policia nacional

Des dels principals sindicats del cos insisteixen en el seu rebuig a formar part d'aquesta norma com a beneficiats, cosa que suposaria "equiparar-los amb delinqüents".

10.000 POLICIES VAN PARTICIPAR EN LA CONTENCIÓ DE L'1-O A CATALUNYA

Des de SUP han insistit fermament en la posició de rebuig a formar part de la llei: "No volem que ens fiquin al mateix sac que terroristes urbans , sediciosos, malversadors i persones desobedients a l'autoritat judicial; per higiene democràtica, el SUP diu no a aquesta amnistia", han manifestat.

"Aquests terroristes urbans tenien com a objectiu" segons afegeix JUPOL acabar amb la vida d'un policia, aconseguint finalment jubilar 3 policies nacionals, els quals mai no podran tornar a realitzar una vida normal a causa de les lesions de per vida que pateixen", han recordat , de la mateixa manera JUPOL.

3 POLÍCIES NO PODRAN TORNAR A REALITZAR UNA VIDA NORMAL DESPRÉS DE L'1-O

Des de JUPOL, el sindicat majoritari, han recordat la tasca que 10.000 policies van realitzar durant el referèndum il·legal de l'1-O: "Si la llei d'amnistia tira endavant quedarà constatat que no va servir de res la feina dels policies, els agents ferits i els 3 companys que van resultar jubilats per les seves lesions als aldarulls”.



Un total de 45 policies van ser processats per les seves actuacions contra el procés, però tots rebutgen l'opció de ser inclosos a la llei d'amnistia. " És incongruent que el Govern d'Espanya equipara els defensors de la llei, l'ordre i la Constitució amb els delinqüents que només busquen trencar Espanya ", diuen en el comunicat oficial.

En el seu comunicat oficial, JUPOL no ha passat per alt l'actuació del Govern per pactar amb independentistes "amb nocturnitat i traïdoria" provocant així "l'ensurt més gran de la nit de Halloween".

"És intolerable la falta de respecte continuada que mostren els membres del Govern de Pedro Sánchez i Yolanda Díaz a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat. Un insult que l'únic que genera és una debilitat a la imatge de les institucions policials i per això tant un minvament al principi d'autoritat", han declarat.

Per a JUPOL els "policies que van actuar l' 1-O a Catalunya ho van fer en tot moment d'acord amb la legalitat vigent, complint el mandat del Govern i un mandat de la justícia"

COMUNITAT DE JUPOL