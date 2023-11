La causa amb 15 ultres acusats de protagonitzar una "campanya de fustigació física a la comunitat musulmana de Nou Barris" entre el 2017 i el 2018 i de presumptament atacar la mesquita al carrer Japó del barri barceloní s'ha saldat aquest dijous amb un acord amb què els acusats han admès les acusacions a canvi d'una rebaixa de pena amb què podran evitar entrar a la presó.

Un judici a una quinzena d'ultres acusats d'atacs a la mesquita de Nou Barris de Barcelona. El dijous 2 de novembre del 2023 a l'Audiència de Barcelona. - EUROPA PRESS

El judici estava previst per dijous al matí a l'Audiència de Barcelona i davant l'acord d'acusacions i defenses s'ha fet una vista per formalitzar el pacte: tots els acusats han admès els delictes i s'han mostrat conformes amb la pena, excepte un que està fugat i no ha acudit al judici ; i un altre ha informat que arribaria tard, cosa que ha endarrerit dues hores l'inici de la vista fins que el tribunal ha optat per començar sense ell i ha ratificat l'acord més tard.

Les penes que han acceptat oscil·len entre l'any i els dos anys i mig de presó, i són pels delictes de coaccions, amenaces lleus, lesions lleus i maltractaments sense causar lesió (aquests dos últims s'atribueixen al líder de Democràcia Nacional a Catalunya, Albert Bruguera) i per delicte contra les llibertats fonamentals.

Les condemnes també inclouen una ordre d'allunyament a la mesquita i entre tots els acusats hauran de pagar una indemnització conjunta de 14.000 euros per a la comunitat islàmica vinculada al centre de culte, la meitat de la quantitat que reclamava la Fiscalia abans de l'acord que pren en compte com a atenuants que ja han pagat una part de la indemnització i que el procés judicial s'ha allargat anys.

El pagament d'aquestes indemnitzacions és condició perquè se suspengui la seva entrada a la presó , com també ho és que no reincideixin i que segueixin un curs d'igualtat de tracte i no discriminació, i la condemna també inclou el tancament dels perfils de xarxes socials on van difondre missatges contra l'islam.

UN ANY D'ASSETJAMENT



Aquest dijous els 14 acusats ja condemnats han reconegut com a certes les acusacions que els fan la Fiscalia i l'acusació popular de l'Ajuntament de Barcelona, segons les quals van liderar una campanya d'assetjament a la mesquita des del març del 2017 fins al mateix mes de l'any següent.

La campanya va començar amb cassolades en contra de l'obertura del centre de culte i un cop obert van intentar incomodar els feligresos, van pegar adhesius i van fer pintades a la façana del local amb escrits com 'Mesquita no' , 'Aquesta terra és nostra i anem a defensar-la'.

SILICONA I GREIX DE PORC



A les protestes, també van llançar pintura vermella, silicona i greix de porc als cadenats del local, i també van col·locar embotits de porc a l'entrada "com una forma més d'ofendre els seus sentiments religiosos", afegeix el fiscal al seu escrit d'acusació que han admès els acusats.

La Fiscalia ha compilat en el seu escrit 30 incidents detallant el dia i l'hora en què van passar, entre ells que un grup d'acusats van irrompre a la mesquita, es van encarar amb els feligresos que sortien i "van començar a insultar-los i acovardir-los amb la finalitat de impedir que tornessin en futures ocasions".

A més dels actes físics, el fiscal també els acusa d'haver difós en xarxes socials missatges amb la intenció de “generar entre la població profunda animadversió i prejudicis i estereotips” contra els musulmans.