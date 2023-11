Imatge de fitxer de cambrer / @EP

El 2024 es compliran 20 anys del primer Concurs Cuiner de l'Any , esdeveniment que està a punt de veure com arrenca la seva novena edició. Des de 2004, el concurs s'ha convertit en un dels esdeveniments gastronòmics més seguits, amb més participants i amb més prestigi al sector de la restauració. Per tal d'enriquir-lo i valorar altres aspectes relacionats amb el treball dels equips de sala, el 2012 es va incorporar l'elecció de Cambrer de l'Any, per a professionals residents a Espanya, del qual se celebra aquest any la cinquena edició.

RONDA ELIMINATÒRIA A MÚRCIA

La Ronda Eliminatòria per triar els finalistes dels Concursos Cuiner i Cambrer de l'Any 2024 se celebrarà els dies 21, 22 i 23 de novembre al Centre de Qualificació Turística de Múrcia. Els dotze participants de cuina que han estat seleccionats entre tots els inscrits són:

Els 12 cuiners, dels quals 6 passaran a la fase final , hauran d'elaborar un menú complet. Hi haurà premis per als sis finalistes: 4.000 euros per al guanyador, 2.000 euros per al segon classificat, 1.000 euros per al tercer classificat i 500 euros pel quart, cinquè i sisè classificat.

Igual que passa amb el concurs de Cuiner de l'Any, els 8 participants al concurs de Cambrer de l'Any, dels quals sortiran els 4 finalistes hauran de demostrar el seu talent professional en un circuit de sala i de barra, amb diferents proves, que seran avaluades pel jurat del concurs.

Els 8 seleccionats són els següents :

MEMBRES DEL JURAT

El 22 de novembre, els 12 cuiners que participen a la semifinal seran avaluats per Raúl Resino, del Restaurant Raúl Resino (1* Michelin) a Benicarló (Castelló), liderant el jurat; juntament amb Juan Guillamón, del Restaurant AlmaMater (1* Michelin) a Múrcia; Beatriz Sotelo del Restaurant Illas Gabeiras a Ferrol (La Corunya) i Professora a CIFP Passeig das Pontes; Julia Pérez, Periodista Gastronòmica; Cristóbal Muñoz del Restaurant Ambivium (1* Michelin i 1* Verd); Álvaro Salazar del Restaurant Voro (2* Michelin) a Canyamel (Mallorca); Joaquín Baeza Rufete del Restaurant Baeza & Rufete (1* Michelin) a Platja Sant Joan (Alacant); José Carlos Fuentes del Restaurant Senyor Pepe a Madrid; José Carlos Capel, crític gastronòmic & President de MadridFusión; Miguel Ángel de la Creu del Restaurant La Botica de Matapozuelos (1* Michelin i 1* Verd) de Matapozuelos (Valladolid); Nacho Rojo de Finca Santa Rosalía a Vizmalo (Burgos) i Eufrasio Sánchez, crític gastronòmic.

Un dia després, el 23 de novembre, els vuit cambrers participants es disputaran l'accés a la Gran Final davant d'un jurat d'excepció, format per Antonio Chacón Camaches, gerent d'Antonio Chacón Hostalería i professor de CCT Múrcia com a president del jurat, acompanyat de Juan Moll, Consultor de l'Atelier de Joel Robuchon Etoile Paris i JM Consulting; David Seijas, Creador i propietari de Gallina de pell wines: Mireia Riba, Assessora i formadora al Restaurant Mercat Negre de Sabadell i Fundació Alicia i guanyadora de la 4a Edició del Concurs Cambrer de l'Any; Jesús López, Cap de Sala del Restaurant Cabaña Buenavista a Múrcia; Luis Carlos Martín Sanz, President de l'Associació de Barman de Castilla León; Pablo Melian, Fundador a Brandtenders news i Óscar Solana, Director de cocteleria bandida santander i la Solia local top coctail bar 21-22-23 i global brand de mediterranean quality spirit; i com a jurat tècnic estaran Ángela Marulanda, Propietària d'AM Servicios Hosteleros, creadora del Vermut Marulanda i guanyadora de la 3a Edició del Concurs Cambrer de l'Any i Mariano Castellanos, President d'Honor d'AMYCE.

PATROCINADORS D'ALT NIVELL

Alimentaria-Hostelco encapçala la llista de patrocinadors com a patrocinador fundador, juntament amb les companyies del sector Welbilt, Pascual Professional, Cafès Mocay, Bonduelle, Loomis Pay, Nocilla, Cola-Cao, Juver, Ciri, Cerveses Alhambra, Solán de Cabras, Roldán- Netya, Duni, Gary´s, el Centre de Qualificació Turística de Múrcia i la Regió de Múrcia, que s´uneixen per fer, d´aquest esdeveniment, una veritable festa del sector.