Amarg, en una imatge del fitxer. Foto: Europa Press

L' Audiència Provincial de Madrid ha ordenat l' ingrés a la presó del bailaor Rafael Amargo per trencament de mesures cautelars i risc de fuga en relació al judici que se celebrarà el proper mes d'abril per presumpta venda de droga al seu anterior pis del barri de Malasaña de la capital espanyola.

Segons han informat fonts jurídiques a Europa Press , l' artista estaria en aquests moments als calabossos d' aquesta seu judicial en espera de ser conduït a la presó de Soto del Real .

L'ordre d'ingrés es va acordar dijous 2 passat després de la celebració d'una vestilla de presó a la Secció 30 entre les parts com a conseqüència del trencament per part d'Amargo de la mesura cautelar que havia de signar al jutjat més proper al seu domicili. Pel que sembla, el bailaor havia sol·licitat signar a l'Audiència Provincial de Madrid però no ho va fer diverses vegades, cosa que va portar a la celebració d'aquesta vista .

A la vista, el representant de la Fiscalia de Madrid va sol·licitar el seu ingrés a la presó per trencament de mesura cautelar i risc de fuga fins a la celebració del judici per aquesta causa.

Amarg serà jutjat l'abril del 2024 amb el seu productor teatral i un soci per la presumpta venda d'estupefaents al barri de Malasaña, fets pels quals la fiscal sol·licita una pena de 9 anys de presó per un presumpte delicte contra la salut pública.

UNA ALTRA CAUSA PER PRESUMPTE TRÀNSIT DE DROGA

A l'artista l'investiga a més el jutge d'Instrucció número 27 de Madrid per un delicte de tràfic de drogues i atemptat a l'autoritat, arran d'una denúncia interposada el juliol passat pels seus veïns en relació amb la presumpta venda de droga al pis de el carrer Esperit Sant de la capital.

Per aquests fets, va ser detingut el març passat a Alacant, i va quedar en llibertat provisional. La jutgessa li va imposar l'obligació de comparèixer quinzenalment al jutjat i la prohibició de sortida del país. Aquest arrest se suma a la detenció del cas que es jutja ara a l'Audiència de Madrid.

Amargo va ser detingut l' 1 de desembre de 2020 al costat de la seva parella i dues persones més en el marc de l' Operació Codax , el nom del qual significa corb en llatí i s'apodera així per una imatge d' Amarg del seu Instagram en què apareix amb unes ales d'aquesta mena d'ocell.

Després de declarar, els arrestats van quedar en llibertat amb mesures cautelars com ara la retirada del passaport, la prohibició de sortir del territori nacional i l'obligació d'anar cada quinze dies al jutjat.