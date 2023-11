La borrasca ' Diumenges ' agafarà el testimoni de 'Ciarán' i marcarà un cap de setmana plujós, fred, amb nevades, forts vents i especialment amb temporal marítim, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Fort onatge a Galícia @ep



El portaveu de l'AEMET, Rubén del Campo, ha assenyalat que les precipitacions seran abundants al nord-oest, Cantàbric i Pirineus i fins i tot localment persistents a l'entorn de Galícia i al Pirineu central, sobretot dissabte, quan seran gairebé generalitzades, mentre que a la resta de zones seran més febles, disperses i ocasionals i veu "poc probable" que afectin l'àrea mediterrània.



Així, destaca que aquest dijous hi va haver ratxes que van arribar a 161 quilòmetres per hora a Estaca de Bares (La Corunya) i es van registrar rècords absoluts de ratxa màxima a Almeria, amb 109 quilòmetres per hora, i Segòvia, amb 103 quilòmetres per hora.



Mentrestant, aquest divendres s'han tornat a registrar ratxes huracanades que han arribat als 149 quilòmetres per hora al cap de Machichaco i de 114 quilòmetres per hora a Santander.



D'altra banda, Del Campo destaca l'"important" descens de les temperatures, i les gelades de fins a -7 graus centígrads (ºC) a Cap de Vaqueira (Lleida9 ia Cerler (Osca)).



A més, aquest divendres i dissabte seran en forma de neu a les zones de muntanya a partir de 1.200 a 1.800 metres i es podran acumular fins a 5 centímetres de neu al Pirineu Central. Especialment continuarà nevant al Pirineu navarrès i aragonès on es podrien acumular més de 10 centímetres de neu en 24 hores a partir d'uns 1.200 metres d'altitud.



Les temperatures patiran descensos acusats aquest divendres, encara que dissabte es poden recuperar notablement i les onades de mar combinada de fins a 8 metres afectaran Galícia i el Cantàbric, i es limitaran a 5 metres a la Mediterrània.



PROPERA SETMANA: MENYS PLUGES, MÉS FRED



Pel que fa al vent, el portaveu de l'AEMET avisa que bufaran de l'oest i del sud-oest amb intervals forts a la meitat nord, al terç oriental ia les Balears i que fins i tot seran "molt forts" als litorals del nord. De fet, demana "especial precaució" pels vents que poden superar els 100 quilòmetres per hora de ratxa màxima. També serà una jornada plujosa a Galícia i el Cantàbric i es poden produir xàfecs a la resta de la península excepte al vessant mediterrani.



Respecte a les Canàries, l'AEMET espera que quedi al marge de 'Domingos' encara que tindran intervals ennuvolats, amb precipitacions febles al nord de les muntanyenques, que seran una mica més intenses diumenge.



Del Campo insisteix en la necessitat d'evitar en la mesura del possible passar per sota d'objectes que puguin desprendre's a la ciutat com poden ser grues, bastides o arbres grans i recorda que és molt perillós acostar-se a la primera línia de costa, on onatge serà molt intens. "Molta precaució", demana.



Respecte a diumenge, precisa que seguirà plovent a bona part de la Península menys a la Mediterrània i que les precipitacions seran de nou abundants a Galícia i zones pròximes, alhora que plourà o nevarà al Pirineu aragonès, amb una cota de neu que pujarà a 1.600 metres perquè aquell dia pujaran les temperatures.



De fet, l'ascens tèrmic serà acusat al Cantàbric ja que els vents del sud-oest arriben allà força temperats. Per exemple, preveu que a Bilbao i Barcelona superin els 20ºC dissabte mentre a Madrid es quedaran a 15ºC ia Múrcia arribaran a 26ºC.



Diumenge els efectes de 'Domingos' seran menors d'acord amb l'allunyament de la borrasca cap al mar del nord , encara que seguirà el "molt mal estat" de la mar a Galícia i el Cantàbric, especialment de matinada i les ratxes de vent seguiran sent molt forts al nord i est de la Península i Balears. A Galícia i zones properes igual que al Cantàbric, els Pirineus i les zones de muntanya de l'interior peninsular i no es descarten en altres punts i la neu apareixerà a partir d'uns 1.400 metres. Les temperatures quedaran per sota de 15ºC a àmplies zones del país.



De cara a la setmana que ve, el portaveu explica que encara que seguirà la circulació atlàntica i seguiran passant fronts successius, les precipitacions aniran perdent gradualment intensitat i extensió, així com els vents i el mal estat de la mar, que millorarà.



D'aquesta manera, pronostica que les precipitacions afectaran principalment el nord-oest i nord de la Península, més freqüents i intenses a Galícia i litoral cantàbric i, de manera més dispersa, feble i ocasional, no es poden descartar en altres zones i podrien ser en forma de neu, sobretot als Pirineus.



Les temperatures no experimentaran grans canvis la setmana que ve i es registraran gelades a Pirineus que seran febles en altres zones de muntanya de la meitat nord i del sud-est peninsular. En general les temperatures seran "normals per a l'època" i una mica més baixes a punts de l'interior i es registraran les primeres gelades fora de zones de muntanya sobretot a l'altiplà nord i al centre peninsular. També apareixeran bancs de boira als altiplans i els màxims dilluns i dimarts es quedaran per sota de 7ºC de mínima i de 15ºC de màxima a la major part del país.



"La matinada de dimarts serà aquell dia probablement la més freda aquesta tardor, amb temperatures mínimes per sota de 5ºC en bona part de l'interior peninsular i gelades a l'altiplà nord i parem del centre", comenta del Campo que indica que això pot passar a ciutats com Podria gelar feblement a ciutats com Sòria, Burgos, Terol, Conca o Àvila i que a Madrid es quedaran en una mínima de 2ºC.



Els vents bufaran de component oest però aniran perdent gradualment intensitat, però amb cops forts als terços i est i Balears.



A les Canàries bufarà un alisi moderat, amb intervals de fort, amainant al final de la setmana, temperatures sense grans canvis i possibilitat de precipitacions al nord de les illes muntanyenques, intenses dilluns i dimarts.



A partir de dimecres, l'AEMET espera que segueixin arribant fronts al terç nord peninsular, però predominarà el temps anticiclònic.