Recurs, Whatsapp, EP

La Policia Nacional ha estrenat el seu canal verificat a l'aplicació ' Whatsapp ' des d'on difondrà contingut d'interès per a la ciutadania i inclourà informació per prevenir ser víctima de delictes, alertes sobre noves modalitats delictives, o divers contingut audiovisual per donar a conèixer el treball policial , entre d'altres informacions d'interès.

Aquest canal, primer d'un cos policial a Espanya, se suma als perfils amb què la Policia Nacional ja compta a les xarxes socials X, Instagram, TikTok, Facebook, Youtube i Telegram, que actualment segueixen més de 8.200.000 comptes.

El canal, amb la denominació verificada per Whatsapp Policia, pretén traslladar a la ciutadania contingut útil i d'interès, prestant especial atenció a la difusió d'alertes sobre noves modalitats delictives, en particular, aquelles relacionades amb les ciberestafes ja que actualment un de cada cinc delictes es cometen a la xarxa", ha informat la policia en un comunicat.

A més d'alertes sobre ciberestafes, també es difondrà contingut audiovisual relacionat amb la feina que la Policia Nacional duu a terme diàriament i "així continuar sent una de les institucions més properes i valorades", ha destacat la nota.