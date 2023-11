Avis i néts / Arxiu

La població catalana ha arribat als 8 milions d'habitants, amb una xifra estimada de 8.005.784 persones l'1 de novembre del 2023, segons l'avenç de les Estimacions de població de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

Del total, 4,06 milions són dones i 3,94 homes, i quant a distribució geogràfica, el 73% resideix a la demarcació de Barcelona , l'11% a la de Tarragona , el 10% a Girona i el 6% a Lleida , informa l'Idescat en un comunicat aquest divendres.

Les dades apunten que Catalunya ha tingut grans onades migratòries i que l'aportació del creixement natural ha tingut un paper menor en el creixement poblacional, però “pràcticament sempre” ha estat de signe positiu.

Des del 2018 el creixement natural a Catalunya ha estat negatiu, ja que cada any hi ha menys naixements que defuncions, i les projeccions de població de l'Idescat apunten que aquesta tendència "continuï durant els propers decennis".

EVOLUCIÓ DES DE 1900

En una perspectiva a llarg termini des del 1900, la població de Catalunya s'ha duplicat dues vegades en períodes de sis dècades aproximadament: de 2 a 4 milions i de 4 a 8.

Fins als anys 50 del segle passat, la proporció de la població de Catalunya dins d'Espanya rondava l'11%, però el “ràpid creixement” dels anys 60 i 70 va portar el pes de la població catalana fins al 16% el 1981, i en els darrers decennis s'ha mantingut aquesta proporció.

MÉS ESPERANÇA DE VIDA I DIVERSITAT

La població catalana ha passat de 6 a 8 milions del 1987 al 2023 i durant aquest període la demografia ha canviat en molts aspectes, però la població ha evolucionat cap a "un envelliment més gran" en créixer l'esperança de vida.

L'Idescat també constata que en els darrers 35 anys hi ha hagut una "major diversitat de nacionalitats" entre la població catalana, ha augmentat l'edat a la maternitat i la dona participa més al món laboral.

IMMIGRACIÓ

A principis de 1900 la població catalana era de 2 milions d'habitants, el primer terç del segle XX es va caracteritzar per l'augment de la població per la disminució de la mortalitat i la immigració, i aquest creixement es va frenar per la Guerra Civil i la postguerra .

Als anys 50 i 60 ia principis dels 70 es va produir un "important creixement migratori" de la resta d'Espanya: del 1950 al 1980 s'estima un saldo migratori positiu d'1,4 milions de persones, i també als 60 i 70 anys va produir a Catalunya l'augment de la natalitat conegut com a baby boom.

Durant la dècada dels 80 i 90 la població "a penes va créixer", ja que la natalitat va disminuir i la migració va ser de signe negatiu (més sortides que entrades) ia principis del 2000 es va produir una nova onada migratòria, en aquesta ocasió procedent de l'estranger , creixent la població en més dun milió de persones en una dècada.

Des del 2010 el creixement va disminuir , pel retorn d'alguns immigrants al país d'origen i pel descens de la natalitat, ia la segona part de la dècada la població va recuperar un creixement positiu i, després de la pandèmia, va tornar a tenir un creixement ràpid per laugment de la migració internacional.