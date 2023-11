Un treballador prepara barres de pa a l'obrador. Foto: Europa Press

A mitjan octubre se celebra el Dia internacional del pa, una jornada que posa en valor aquest aliment bàsic i apreciat mundialment en totes les seves varietats. I com passa sovint, no solem veure l' esforç titànic que hi ha perquè a la nostra taula arribin les barres o llesques... ja que és una cosa que únicament les persones que treballen al sector coneixen de primera mà.

I precisament per això des de la Confederació Espanyola de Forn, Pastisseria, Brioixeria i Afins (CEOPPAN) han denunciat, recentment, que hi ha una "escassetat" de forners. Dit d'una altra manera, que manca relleu generacional; qui va verbalitzar la sensació de frustració del gremi va ser el seu president, Eduardo Villar, assegurant que “ara tothom vol ser cuiner”.

En declaracions a Catalunya Press , Villar assegura que "les dades diuen que estan tancant fleques, això és així", xifrant en prop de 630 la quantitat de fleques que van tancar a Espanya el 2022. Això, si es fa una senzilla divisió, deixa un saldo de prop de 2 al dia .

Tot i això, assegura que el tancament de negocis és una cosa que passa "a tot el món, ho hem parlat recentment en una reunió a Munic amb confederacions de 47 països". En aquesta trobada, Villar va ser reelegit vicepresident de la Unió Internacional de Forn i Pastisseria (UIBC).

"CAL INNOVAR"

“La realitat és que molts negocis familiars no continuen perquè és un ofici molt sacrificat ”, analitza Villar, que diu que detecta un dels motius pel qual falten nous forners. L'altre, a parer seu, és "el despoblament de les zones rurals", ja que és on més falta de professionals estan detectant.

Villar apunta que “cal innovar”, i no es refereix únicament a intentar trobar noves receptes; "la conciliació, poder fer vacances 15 dies com qualsevol professional, començar la jornada laboral més tard" (el normal és que comencin a primera hora de la matinada), són alguns dels aspectes que assenyala com a millorables.

DIFERÈNCIES ENTRE CIUTAT I MÓN RURAL

De la mateixa manera, Villar adverteix que els tancaments són molt més comuns a pobles i zones rurals, moltes de les quals s'han vist desproveïdes d'aquest servei en els darrers anys.

Més enllà d'aquesta dada, el president de CEOPPAN apunta que precisament a les ciutats estan detectant obertures, tant de cadenes com de negocis que posen a la venda al públic els ingredients per coure i preparar el pa a casa.

"En un país com Espanya, on el 18% del PIB ve del sector serveis, no ens podem permetre que se segueixin perdent professionals del nostre sector", clou.