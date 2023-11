La Santa Seu ha llançat un lloc web d'ocupació a la recerca de professionals motivats, competents i ètics per enfortir el personal.

El Vaticà està a la recerca de professionals motivats, competents i ètics per renovar part del personal. Per això, ha llançat un nou lloc web on publica ofertes de feina i permet que professionals interessats a treballar a la Santa Seu presentin les seves candidatures. Així ho ha explicat Maximino Caballero Ledo, prefecte de la Secretaria d'Economia de la Santa Seu, a través del Vatican News.

Les posicions disponibles es poden trobar a la secció "Treballa amb nosaltres" i estan dirigides a professionals laics interessats a laborar a la Santa Seu.

Per exemple, una de les ofertes publicades és per a un tècnic en excavacions arqueològiques. La Santa Seu cerca un topògraf, arquitecte o enginyer civil amb experiència que s'encarregue, entre altres tasques, d'inspeccionar i mantenir les excavacions i les restauracions.

A canvi, el Vaticà ofereix una feina a temps complet amb un contracte indefinit, encara que no especifica les condicions econòmiques ni les hores de feina. Tot i això, l'oferta assenyala que "a causa del caràcter pastoral i eclesial del servei, es requereix conformitat amb els principis de la doctrina de l'Església".

També s'accepten candidatures espontànies. L'objectiu de publicar les ofertes de feina en línia és arribar a un públic ampli de manera immediata, però també s'ofereix l'opció d'enviar currículums sense estar vinculats a una posició específica. La Santa Seu accepta currículums de diverses àrees, des de periodistes fins a economistes, passant per gestors culturals o administratius.

Luis Herrera, director de Recursos Humans de la Santa Seu, explica: “Sovint, els dicasteris i oficines necessiten treballadors especialitzats amb coneixements lingüístics o tècnics que no són fàcils de trobar”. Afegeix que "el nou lloc web facilitarà la comunicació entre l´oferta i la demanda".

Les altres vacants continuaran assignant-se de manera tradicional. Això inclou la Guàrdia Suïssa, que manté requisits molt restrictius, com ara ser un home suís, catòlic practicant, cèlibe, tenir entre 19 i 30 anys i mesurar més d'1,74 metres.