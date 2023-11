Foto: Europa Press

La percepció d'un bon nombre de catalans és que la qualitat de vida ha baixat . I ho ha fet fins a nivells del 2013 . Aquesta és una de les conclusions que podeu observar del sondeig publicat recentment per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) sobre aquest indicador.

Si es fa una classificació de comunitats autònomes en funció dels resultats de les preguntes als i les residents a les 17 comunitats i les 2 ciutats autònomes, Catalunya no surt gaire ben parada: és cinquena per la cua (i la comunitat número 13 si no es compten les ciutats autònomes) , únicament per davant de la Regió de Múrcia, Galícia, Melilla, les Illes Canàries i Ceuta.

A l'altre extrem de la classificació, és a dir, com a destinacions on sí que hi ha una qualitat de vida òptima (almenys, per als ciutadans que hi viuen són la Comunitat Foral de Navarra, la Rioja i Aragó, amb unes diferències molt mínimes per pel que fa a les puntuacions.

Les diferències, si veu al detall, també són destacables entre els enquestats que viuen al camp ia la ciutat, ja que té vides totalment diferents. A les urbs més poblades el més habitual és l'enrenou de cotxes, una gran quantitat de gent passejant pel carrer o haver de desplaçar-se amb transport públic. Mentre que en un poble es pot anar a tot arreu caminant tranquil·lament i no hi sol haver aglomeracions pel carrer.



ASPECTES QUE ES VALOREN

Per elaborar aquesta classificació, l'INE plantejava als enquestats una sèrie de preguntes sobre aspectes i sectors com l' educació, la salut, les condicions laborals, així com aspectes relacionats amb el medi ambient, el lleure i les relacions socials .

En el cas de Catalunya, la disminució de la qualitat de vidas multifactorial; les dades estadístiques apunten a un deteriorament en els nivells d'educació i seguretat , una disminució en la confiança envers les institucions i un descens en les relacions socials .

Cal destacar també que els ciutadans enquestats apuntaven com a aspecte positiu les mesures que s'han pres per fomentar l'ocupació, amb les bones xifres obtingudes darrerament en aquest sentit.

DESCENS AL CONJUNT D'ESPANYA

La baixada a Catalunya, a més, té el mirall a les dades del conjunt de l'estat. I és que l'indicador de qualitat de vida d'Espanya va baixar 0,20 punts el 2022, fins a 101,64 punts, a causa de les dimensions governança i els drets bàsics, l'experiència general de la vida, l'oci i les relacions socials, la seguretat física i personal i entorn i el medi ambient.

Per contra, destaca que les dimensions de treball, salut, educació i condicions materials de vida van millorar la puntuació respecte a l'any anterior.