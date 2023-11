Mabel Lozano

Mabel Lozano és una destacada escriptora, model, actriu i directora de cinema i televisió, a més de guionista. Ha guanyat nombrosos premis per les seves obres, a més d'obtenir el Goya al Millor Curtmetratge Documental per la seva obra "Biografia del Cadàver d'una Dona".

Fa tan sols sis mesos, va presentar el curtmetratge documental titulat "Ava" , el guió del qual va coescriure al costat d'Isabel Peña, reconeguda amb dos Premis Goya i un Premi Feroç, entre altres prestigiosos guardons.

El curt ha comptat amb la col·laboració de Fundació ONCE , la qual mostra el seu rebuig i denuncia el risc que les dones amb discapacitat tenen de patir tràfic i explotació sexual. En aquest sentit, compta amb el programa 'Dones en Mode ON-VG' , dissenyat per facilitar la inclusió laboral de les dones amb discapacitat que han patit maltractament.

Tot i això, la seva veritable passió, compromís i activisme rau en donar visibilitat a problemàtiques socials a través de l'art, com en el cas d'"Ava" i moltes de les seves obres. Un d'aquests temes que cerca abordar és la lluita contra l'explotació sexual de dones i menors, a les quals vol donar veu per explicar les seves històries d'injustícia, dolor i solitud. De fet, s'autodefineix com a "Vocera contra l'explotació sexual de dones i menors.", a més de voler posar fi al proxenetisme.

Aquest diumenge va presentar "Ava" als Cinemes Girona de Barcelona. Aprofitant l'ocasió, CatalunyaPress la va entrevistar per parlar sobre el curt, la prostitució, la societat...

Per què vas triar explicar aquesta història d'una menor amb discapacitat?

En realitat les històries dels documentals no les tries, te'ls dóna la vida, te'ls trobes. Jo no trobo Maria (la mare d'Ava), sinó que és Maria la que em troba a mi. Ella troba Pablo J. Conellie, el meu company, policia, inspector..., amb què jo vaig escriure el llibre "PornoXplotación" i ell em va compartir aquesta història. Ava va ser víctima de tràfic, traslladada, explotada... era de les nenes més vulnerables. És per això que jo em vaig posar en contacte amb la mare d'Ava i li vaig dir que això també s'havia de denunciar públicament, no només a nivell policial.

Les històries dels documentals t'arriben, però sí que és cert que jo estic molt predisposada i tinc molt de compromís contra l'esclavitud sexual. Aquestes històries cal explicar-les. Allò que no s'explica i del que no es parla, no existeix.

Ningú no ha parlat mai de les discapacitats i de la diversitat funcional de les dones en la prostitució i explotació sexual. És un problema que ha existit sempre i que ara sembla que es comença a esmentar i parlar. Les dones amb discapacitats intel·lectuals mantenen el físic, però són molt més dòcils i no tindran recursos per sortir de la prostitució.

Creus que la societat ha avançat respecte a la visibilitat i millora d'aquest tipus de condicions i situacions els darrers anys?

Una de les coses per les quals jo més treballo és condemnar totes i cadascuna de les cares del proxenetisme perquè ningú no pugui lucrar-se de la prostitució d'una altra persona. Avui dia el proxenetisme surt molt barat. El proxenetisme consentit no està condemnat per llei, per la qual cosa és molt barat. Ells entren i surten de la presó molt fàcilment. A les dones els costa molt denunciar, ja que són vulnerables davant d'homes poderosos i amb diners.

Amb tot això, et puc dir que la societat ha avançat que tu m'entrevistis, ha avançat que he fet una projecció del curt al Cinema Verdi a les 12 del matí d'un diumenge i la sala era plena. Això vol dir que la ciutadania ho vol saber i conèixer, i el cinema és un gran altaveu en aquest sentit.

Tot i així, per altra banda, no ha avançat en lleis. Sembla que no hi ha voluntat política i punt. El PSOE ha governat en solitari, el PP ha governat en solitari, però no hi ha una llei integral contra el tràfic ni estan totes les cares del proxenetisme consentit. Què esperen? No cal dir si s'és abolicionista, sinó cercar maneres per protegir les dones.

La llei d'estrangeria és una merda ia les dones se les aboca a la prostitució. Dones que entren fugint de la guerra, de la pobresa... Les dones necessiten menjar i tenen necessitats per a elles i les seves famílies. Com que la llei d'estrangeria no funciona i no tenen papers, no poden treballar i acaben arribant a la prostitució com a última opció. La realitat és que hi ha poques opcions per a aquesta gent, prostituir-se o que se'ls exploti al camp. Hi ha un problema de base amb les lleis.

Què us inspira a fer aquests documentals?

Què per què sóc tan extravagant, no? La meva mare em diu que sóc molt extravagant i que vull canviar la mentalitat de la societat d'una cosa tan arrelada com la prostitució. La veritat és que no tinc cap història concreta que m'hagi inspirat en la meva vida, però com a dona, com a filla, com a mare, com a activista dels drets de les dones..., no puc fer com si res davant d'aquestes injustícies. Necessito ser un altaveu i que tothom sàpiga el que es fa i com n'és de greu.

Cap de les nenes, noies, joves o dones que es troben en aquesta situació escollirien ser on són si haguessin tingut alternativa. Això és per què la prostitució és poder davant de submissió .

Esperaves tan bona acollida?

No, la veritat. Som una societat que fuig del dolor. Escollim una comèdia o distracció abans que una reflexió o un cinema que m'apalligi i interpel·li. No m'imaginava tanta repercussió. "Ava" es va estrenar fa sis mesos i ja ha estat presentada a 30 festivals nacionals i internacionals. A més dels 8 premis que ja ha rebut i la preselecció als Goya. És una cosa inaudita, bàsicament perquè els programadors dels festivals són homes i el meu cinema els sembla de combat.

M'alegro molt, no pels èxits d'Ava, sinó perquè la història d'Ava no et deixa indiferent, és evident que és una bogeria el que li passa a la menor, i per això la gent s'interessa pel tema. Que a la gent us interessi veure el curt és el que realment gratifica. El cinema és un gran altaveu si està ben fet. No volíem fer pornografia del patiment i crec que ho hem aconseguit.

En què estàs treballant de cara al futur?

Ara estic treballant en un curt d'animació que es diu "Lola, Lolita, Lolaza" sobre el càncer de mama. Serà el meu viatge a través del càncer de mama, comptat en primera persona i en animació. Parlant amb humor del que és important, és una premissa que em sembla molt bona.

Mabel Lozano

Tràiler del curtmetratge documental fent clic aquí.