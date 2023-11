Foto: @EP

La Conselleria d'Investigació i Universitats de la Generalitat ha publicat dues convocatòries d'ajudes per un milió d'euros per finançar projectes de promoció del benestar emocional i la salut mental i per enfortir l'impacte social de la investigació i els seus vincles amb la societat.

La de salut mental compta amb una dotació de 644.000 euros i la de compromís social amb 360.000 euros, i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur) gestiona les dues convocatòries, ha informat el departament aquest dilluns en un comunicat, a el que afegeix que el termini de presentació de projectes finalitza el 27 de novembre.

El conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, ha defensat que aquestes convocatòries posen de manifest "la importància de la dimensió social de la investigació" i ha posat en valor que es doni suport a projectes que se centren en la salut mental de persones que treballen en entorns acadèmics o de recerca.