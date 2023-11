Un advocat. Foto: Europa Press

La justícia experimenta un efecte cascada. A partir del proper dimarts 21 de novembre , els advocats que presten serveis de torn d'ofici han convocat una vaga indefinida . Això segueix les amenaces prèvies de vaga per part dels lletrats de l'Administració de Justícia, funcionaris, jutges i fiscals, que, abans de dur a terme la seva amenaça, van aconseguir arribar a un acord. Els advocats de torn d'ofici han estat organitzant aquesta protesta durant uns quants mesos.

Entre les demandes dels advocats de torn d'ofici s'inclouen la necessitat d'una regulació professional més sòlida, una millora en les remuneracions, la compensació pels costos de brindar serveis i el dret al descans ia la conciliació laboral .

Professionals consultats per The Objective han assenyalat que els barems tarifaris no s'han actualitzat gairebé en una dècada. Tot i l'anunci del Ministeri de Justícia d'un augment del 5%, el sindicat considera que aquesta millora és insuficient i el qualifica com a "miserable".

En un comunicat, el sindicat informa que al setembre va traslladar la situació que enfronten els advocats del torn d'ofici al Ministeri de Justícia ia les 12 comunitats autònomes que tenen les competències transferides , totes excepte Castella-Lleó, Castella-la Manxa, Extremadura, Múrcia i Balears. El propòsit era entaular un diàleg sobre les seves demandes. Tot i això, fins ara, cap de les administracions els ha convocat.

"En un comunicat que abasta 12 demandes, els advocats del torn d'ofici emfatitzen el seu anhel de veure incrementats els barems de compensació de manera justa , juntament amb el pagament oportú per tots els serveis prestats. Consideren que aquestes accions són imprescindibles, i que no hi ha una altra alternativa: Entre les reivindicacions destacades, s'inclou la necessitat d'establir una regulació legal que defineixi els drets i deures dels professionals del torn d'ofici, la percepció de retribucions adequades, l'abonament complet dels serveis realitzats, la consideració dels temps de disponibilitat, la retroactivitat en les cotitzacions a la seguretat social, i el reconeixement del seu dret a la conciliació, el descans i la desconnexió digital."