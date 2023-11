@EP

El 68% dels consumidors han canviat els seus hàbits de compra per pal·liar l'increment dels preus dels productes frescos i amb un 62% que busquen més ofertes i promocions a l'hora d'omplir la cistella, segons les dades de l'informe 'El consumidor de productes frescos davant la inflació' , elaborat per Aecoc Shopperview en col·laboració MeléndezxFrescos.

En concret, l'informe assenyala que la meitat dels consumidors han rebaixat el volum de compra de productes frescos per estalviar, mentre que el 38% opta per comprar més a granel i un 18% busca productes de menys valor.

Pel que fa a quins són els principals motius de compra de productes frescos, el 78% cita l'aspecte dels aliments, que passa per davant del factor preu, que també és rellevant per al 71% dels consumidors.

"Tal com passa a la resta de categories, els consumidors busquen la manera d'estalviar en la seva compra de productes frescos per minimitzar l'increment del seu tiquet, cosa que afecta els volums de compra. Tot i així, veiem com la qualitat segueix sent un element primordial en la compra de frescos, fins al punt que, per a alguns, passa per davant del factor preu", ha remarcat la gerent d'estratègia comercial i màrqueting d'Aecoc, Rosario Pedrosa.

D'altra banda, l'informe mostra els canvis que s'estan produint a la dieta dels consumidors. Així, el 49% afirma que ha reduït el consum de proteïna animal i que ara menja més fruites, hortalisses i llegums . A més, el 12% dels consumidors s'identifiquen com a vegetarià, vegà o flexitarià.

Malgrat el pes més gran de la salut en la dieta dels consumidors, el 80% afirma que busca varietat per no avorrir-se en els àpats i la meitat fins i tot prioritza que els plats siguin saborosos que siguin sans.

L'informe també mostra com el consumidor cada cop valora més el factor sostenible en la compra de frescos, prioritzant la compra de productes de proximitat, amb una producció respectuosa amb el medi ambient i amb segell de benestar animal.