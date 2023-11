Usuaris de Rodalies. Foto: Europa Press

Els comitès d'empresa de Renfe i Adif han acordat convocar vagues els dies 24 i 30 de novembre i 1 i 4 de desembre en dues reunions celebrades aquest dimarts, segons han informat fonts sindicals.

Aquestes reunions extraordinàries han tingut lloc a les dues empreses públiques després de conèixer-se l'acord aconseguit entre PSOE i ERC la setmana passada per traspassar Rodalies a la Generalitat.

Des que transcendís l'acord, tots els sindicats han criticat aquest acord per la manca d'informació respecte de les condicions laborals de les plantilles, tant de l'operador com de l'administrador de la infraestructura.

Des del Ministeri defensen que només es tracta d'un acord polític que no aborda, de moment, aspectes tècnics sobre com es duria a terme aquest traspàs de competències entre Estat i Generalitat

Alhora, des de la Generalitat han assegurat que es garantiran les condicions laborals de tots els treballadors i que es farà un conveni de col·laboració entre Generalitat i Renfe per facilitar la mobilitat laboral.

Aquest conveni recollirà el respecte als drets laborals adquirits pels treballadors, i la Generalitat s'ha compromès amb les organitzacions sindicals a explicar-los com es farà el traspàs ja que la gestió continuarà sent 100% pública.

Si el PSOE i Sumar aconsegueixen finalment tirar endavant la investidura, en principi es traspassarà únicament les vies que serveixen a les línies R1, R2 i R3

Posteriorment, s'analitzarà el conjunt de la xarxa a Catalunya per a futurs traspassos, però sempre que no afectin els trànsits ferroviaris de més d'una comunitat autònoma o el trànsit internacional, que no incloguin el trànsit de mercaderies o que es puguin desagregar de la xarxa de interès general de lEstat.