Foto: @EP

El Ministeri de l'Interior comptabilitza un total de 82.649 casos de violència de gènere amb seguiment policial, 7.509 més que fa un any (75.140), segons l'estadística de Viogen el 31 d'octubre del 2023.

Dels 82.649 casos, 1.038 pertanyen a menors de 18 anys, 21.645 de 18 a 30, 36.007 de 31 a 45, 22.083 de 46 a 64 i, finalment, 1.876 de 65 o més.

L' estadística també indica que en més de la meitat dels casos (42.309) les dones tenen menors a càrrec seu, 6.012 més que el mateix mes de l'any passat.

17 CASOS DE RISC EXTREM I 961 DE RISC ALT

Així mateix, segons indiquen a les dades facilitades per Interior, la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Policia considera que hi ha 17 casos actius en risc extrem. Per comunitats, n'hi ha tres a Andalusia, quatre a les Illes Balears, un a Cantàbria, quatre a la Comunitat Valenciana, un a Extremadura, dos a la Comunitat de Madrid i dos també a Múrcia. Mentrestant, en risc alt a tot Espanya n'hi ha 961, al mig 13.350, en baix a 32.262 i en risc qualificat com a no apreciat 32.059.

L'estadística també mostra que el nombre de víctimes de violència de gènere registrades al sistema policial són 676.153, un 7,3% superior al 2022, amb 636.424.

1.396 MENORS, EN RISC

Igualment, comptabilitza un total de 1.396 casos de menors en situació de risc, 9.764 en situació de vulnerabilitat i 10.262 casos d'especial rellevància.

En aquesta línia, des del 13 de març del 2019, 4.126 menors han estat en situació de risc, 9.764 en situació de vulnerabilitat i 34.733 han estat considerats casos d'especial rellevància