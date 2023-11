@EP

La Generalitat impulsarà una estratègia per a Catalunya en tecnologies quàntiques, que està en fase de redacció i es preveu aprovar abans que s'acabi el 2024, informa en un comunicat aquest dimarts.

Ho ha anunciat el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent , a l'Smart City Expo World Congress, que se celebra fins dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat .

Torrent ha explicat que aquest sector multiplicarà per 10 la seva vida en 10 anys , de manera que ara és el moment per impulsar aquesta estratègia: “Catalunya està preparada per al proper salt quàntic i volem fer-ho”.

Per entendre aquesta aposta, les tecnologies quàntiques seran "les protagonistes de la demostració que proposa aquest any" el Govern --en col·laboració amb l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)-- al seu estand. L'experiència audiovisual "invita els visitants a explorar el passat, present i futur de la física quàntica" i descobrir com aquest camp evolucionarà.