Manifestacions de signe contrari davant la Prefectura de Via Laietana per l'ús de l'edifici - EUROPA PRESS-LORENA SOPENA

Unes 150 persones s'han concentrat aquest dimarts a la tarda amb la Prefectura de la Policia Nacional a la Via Laietana de Barcelona a favor del traspàs a la Generalitat i 40 més ho han fet en contra.

Els Mossos d'Esquadra han establert un cordó policial per separar-los: els convocats per Comissió de la Dignitat, ANC i Òmnium demanen el traspàs de l'edifici i museïtzar-lo , mentre que els anomenats 'El meu barri segur' demanen evitar el tancament de la Prefectura.

Els convocats per les entitats independentistes, que s'han situat a la vorera que hi ha davant de la Prefectura, demanen convertir l'edifici en un espai de memòria per reflectir les tortures durant el franquisme, i criden proclames com 'Independència' i 'Vosaltres, franquistes , sou els terroristes'.

La concentració de 'El meu barri segur' s'ha col·locat a la vorera de l'edifici, amb banderes espanyoles i cridant 'La Prefectura no es tanca'.

Aquests últims també havien cridat els manifestants a acudir en vehicle privat, i alguns manifestants han exhibit banderes vermelloses al seu pas amb cotxe davant la Prefectura.