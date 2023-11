El pantà de Sau. Foto: Europa Press

Passen els dies, les setmanes i els mesos i la situació dels embassaments de Catalunya, lluny de millorar, s'agreuja. Les últimes dades de capacitat, actualitzades per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), són poc esperançadores, ja que la mitjana és que estan al 19% de mitjana respecte del volum total que podrien emmagatzemar.

Aquesta xifra representa poc més de la meitat de la capacitat que aquests recintes tenien a principis de novembre de l'any passat, quan les reserves estaven al voltant del 35%.

De fet, malgrat que a la recta final del passat mes d'octubre (especialment a l'última quinzena) es van registrar precipitacions a diversos punts de Catalunya, aquestes pluges no han servit perquè la situació de sequera es reverteixi.

La quantitat més gran d'aigua que han rebut els embassaments, via pluges, aquest 2023 va ser entre els mesos de maig i juny, cosa que va servir per no arribar a una situació com l'actual a la primavera; tot i això, l'estiu, molt sec, i un inici de tardor amb menys quantitat d'aigua del que hauria calgut estan causant que les reserves caiguin de manera ininterrompuda.

Foto: ACA

Res més lluny de la realitat, a mesura que han anat avançant les setmanes, la quantitat mitjana ha anat baixant des del 21% a principis del mes passat (la qual cosa ja suposava un mínim històric des del 2008), fins a la quantitat actual.

El moment de la segona meitat del 2023 en què la situació dels embassaments mostrava una millor xifra va ser a principis de juliol (el dia 3, per ser exactes), amb un 30,3% de mitjana.

Si es mira el conjunt de l'any, ens hem d'anar fins al primer dia, l'1 de gener, quan la capacitat estava al 31,1%.

Cal esmentar que cap moment no s'ha aconseguit ni tan sols un terç de la capacitat mitjana, i que en la immensa majoria de les dates, la xifra mitjana ha estat (bastant) per sota del 30%.

Com és habitual, l'ACA té habilitat, a la seva pàgina web, un enllaç on es pot comprovar, a l'instant, la capacitat de tots aquests recintes de Catalunya.