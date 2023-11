Unes 150 persones es van concentrar, la tarda de dimarts passat 8 de novembre, al costat de la Prefectura de la Policia Nacional a la Via Laietana de Barcelona a favor del seu traspàs a la Generalitat i 40 més ho han fet en contra . Els Mossos d'Esquadra van establir un cordó policial per separar-los , amb uns 60 agents i 3 furgons.

Els convocats per Comissió de la Dignitat, ANC i Òmnium demanen el traspàs de l'edifici i museïtzar-lo, mentre que els anomenats El meu barri segur demanen evitar el tancament de la Prefectura.

Els convocats per les entitats independentistes, que s'han situat a la vorera que hi ha davant la Prefectura, demanen convertir l'edifici en un espai de memòria per reflectir les tortures durant el franquisme, i han cridat proclames com Independència i Vosaltres, franquistes, sou els terroristes.

Han insistit que la Prefectura es converteixi en un centre d'interpretació i memòria i han expressat el seu rebuig als "torturadors, les tortures, les vexacions i els maltractaments".

Portaven banderes independentistes i van dirigir proclames com No passareu a la manifestació contrària, a més de llegir un manifest i els relats de persones que "van ser torturades".

"El que voldrien és que s'oblidés que va representar la repressió política i les tortures d'aquest edifici, i si se senten interpel·lats o molestos és perquè se senten hereus d'aquella policia franquista", expressen en el seu manifest.