Un agent de la Policia Nacional davant d'un edifici okupat. Foto: Europa Press

La província de Barcelona s'ha convertit en un punt d'interès per als okupes, que han trobat una situació favorable a la província catalana. D'acord amb les darreres dades del Ministeri de l'Interior, 1 de cada 3 ocupacions il·legals i aplanaments de casa a Espanya té lloc a Barcelona. Entre el gener i l'agost d'aquest any, es van denunciar un total de 10.344 casos d'ocupació d'immobles a tot el país, i 3.119 van passar a la demarcació de Barcelona.

Aquests números van ser proporcionats pel Govern en resposta a una pregunta del grup parlamentari Vox al Congrés, on es van interessar pel "nombre de fets relacionats amb l'ocupació il·legal d'immobles coneguts per les Forces i els Cossos de Seguretat de l'Estat que s'han produït des del novembre del 2022".

El Govern va aclarir que les seves xifres abasten tant els delictes d'aplanament de casa (segons l'article 202 del Codi penal) com la usurpació d'immobles (segons l'article 245, cosa que s'entén com a okupacions), ja sigui amb violència o no, i sense importar si els immobles són dús residencial o no.

Si es compara amb els casos ocorreguts a Madrid, la xifra de la província de Barcelona és gairebé el triple, ja que durant el mateix període de temps, el nombre de casos va ser de 1.025.