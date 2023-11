Foto: Renfe

TrenLab, l'acceleradora de Renfe, presenta les startups guanyadores de la V Convocatòria TrenLab a la Smart City Expo World Congress. Les empreses barcelonines BIM 6D, Unblur i Air Purifier, a més d’Arsoft i UPintelligence han estat les seleccionades per participar en la V Convocatòria TrenLab. Accediran a un programa d'acceleració personalitzat i podran disposar de fins a 50.000 euros per a desenvolupar un pilot del seu projecte. A més, tindran accés als principals inversors i entraran a formar part de l'ecosistema TrenLab, on seran assessorats durant sis mesos per experts de primera línia, tenint contacte directe amb les àrees de negoci i societats del Grup Renfe.

En aquesta edició, TrebLab cercava projectes per donar solucions als reptes proposats en aquesta edició com a Digitalització de sistemes de seguretat, Transport ecològic, Formació amb realitat virtual, Indústria 5.0, Optimització de flota i Metaverso en mobilitat. Més informació en renfe.com

Aquestes cinc startups es pugen al tren de la innovació de Renfe per a endinsar-se en un programa d'acceleració personalitzat de sis mesos que ja compta amb l'experiència d'haver treballat amb 17 startups des dels seus inicis en 2018. En aquesta nova edició del programa, l'acceleradora ha seleccionat als projectes més prometedors del sector de la mobilitat per a impulsar la innovació tecnològica en l'àmbit del transport ferroviari i oferir la possibilitat d'aconseguir un contracte de fins a un milió d'euros per a les startups guanyadores, amb l'oportunitat de desenvolupar un pilot amb Renfe.



La Smart City Expo World Congress ha acollit l'esdeveniment de presentació de les startup guanyadores i ha reunit diferents personalitats del món de la mobilitat per a donar a conèixer l'aposta de Renfe per la innovació oberta i transformació digital per a liderar per a liderar un futur sostenible, segur, eficient i accessible per a tots.



STARTUPS GUANYADORES



Creació d'entorns virtuals, renovació d'aire, plataformes de formació o la creació d'algorismes per la presa de decisions són algunes de les solucions presentades per a impulsar la transformació digital de Renfe:



• BIM6D, guanyadora del repte Metaverso en Mobilitat.

Proposa una experiència immersiva destinada a millorar l'experiència del passatger i optimitzar la gestió interna de Renfe. Mitjançant models tridimensionals de viatges i experiències virtuals, la seva tecnologia obre possibilitats de profundes transformacions, per exemple, en la forma en la qual les persones es relacionen amb el transport.



• Unblur, guanyadora del repte Digitalització de Sistemes de Seguretat.

Ofereix una solució que ajudar els serveis d'emergència de treballar d'una manera més segura mitjançant una tecnologia senzilla, per a desbloquejar la resposta operativa dels serveis d'emergència. Per a això, han desenvolupat un programari de comando d'incidents dissenyat per a ajudar els Comandaments Avançats a bregar amb la saturació i la coordinació en l'escena de l'incident.



• UAP, guanyadora del repte Transport Ecològic.

Planteja la instal·lació d'uns dispositius que ofereixen un alt nivell d'eficàcia en la purificació de l'aire i una millora de l'eficiència energètica, un eix clau per a impulsar al sector ferroviari com a alternativa neta en transport. Una tecnologia a partir de dinàmica de fluids que aspira, captura, filtra i purifica amb gran potència les partícules suspeses en l'aire fruit de la fricció de la catenària, les rodes, els frens o els gasos contaminants.



• ARSOFT, guanyadora del repte Formació amb Realitat Virtual.

Proposa la plataforma de authoring EyeFlow, que permet treballar a Renfe i els seus treballadors amb continguts de realitat augmentada, realitat virtual i realitat mixta que recreen trajectes, cabines de conducció o llocs com les estacions de trens perquè, d'aquesta manera, els maquinistes puguin entrenar en un entorn segur les seves habilitats i capacitats, així com reproduir tantes vegades com es desitgi possibles incidències com accidents, incendis, situacions meteorològiques adverses o avaries.



• UPintelligence, guanyadora del repte Optimització de Flota.

Amb un projecte personalitzat per a Renfe Viatgers basat en la creació d'un model de predicció i optimització de la flota, acompanyat d'un sistema de visualització de dades temporals i dades futures. L'objectiu d'aquest pilot és proporcionar una eina d'ajuda en la presa de decisions que ofereixi una optimització en les prediccions d'escenaris, prenent com a base el desenvolupament i utilització d'algorismes avançats d'intel·ligència artificial com Machine Learning o Deep Learning.