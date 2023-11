Una jove xateja amb el telèfon mòbil. Foto: Europa Press

El 84% del total dels casos denunciats de delictes sexuals a través d'Internet tenen com a víctimes nens, nenes i adolescents, segons es desprèn d'un annex sobre online grooming de l'últim informe de Save the Children Per una justícia a l'alçada de la infància. Anàlisi de sentències sobre abusos sexuals a nens i nenes a Espanya.

El document, en què Save The Children analitza 33 sentències específiques d' online grooming , cita dades del Ministeri de l'Interior, segons les quals, el 2022 es van presentar 954 denúncies per delictes sexuals a través de la xarxa que tenien com a víctima un nen, nena o adolescent.

A més, de l'informe es desprèn que, a l' online grooming, les nenes representen un 57,4% del total de víctimes, mentre que els nens són víctimes en el 42,6% dels casos. Aquestes xifres contrasten amb les de l'abús sexual físic, on 8 víctimes sobre 10 són nenes. També augmenta l'edat a què comencen a produir-se els abusos, passant d'11 anys a l'abús físic als 13 anys a l' online grooming.

Així mateix, les dades mostren que en gairebé la meitat dels casos d'abusos sexuals contra la infància a través d'Internet l'agressor és una persona desconeguda i el 95,1% dels abusadors no tenen antecedents penals de cap mena.

"Aquestes dades mostren que els nens i les nenes són un col·lectiu especialment vulnerable davant de la violència a través d'internet. En el cas de l' online grooming cal recordar que l'abusador es va guanyant a poc a poc la seva confiança per involucrar-los en una activitat sexual, que pot ser des de parlar de sexe i obtenir fotos o vídeos fins a mantenir una trobada sexual", ha advertit la directora d'incidència social i política a Save the Children, Catalina Perazzo.

Save the Children també mostra la seva preocupació pel temps de durada dels processos judicials. En el període analitzat, el 67% dels processos van durar entre dos i tres anys. Pel que fa a les proves als judicis, destaquen les documentals, testificals o pericials en gairebé 6 de cada 10 casos.

La tècnica d'Acció Social de Save the Children Cintia Espada ha explicat com es va descobrir un cas d' online grooming que va tenir com a víctimes dos nens de 14 i 15 anys que participaven als programes de l'organització a València.

"Vam detectar que un suposat amic dels nens, després d'estar temps parlant amb ells i guanyant-se la seva confiança, els va començar a oferir diners a canvi de fotografies i vídeos de contingut sexual a través d'una xarxa social. Ells, a més, manifestaven que mai l'havien vist en persona, vam activar els nostres protocols i, després de la denúncia a la policia, vam descobrir que era un home adult que ja havia abusat de més nens i nenes a través d'internet Podem dir que gràcies a la feina de Save the Children aquesta persona ja no podrà abusar de més nens o nenes”, ha assenyalat.

Save the Children recorda que, tal com indica la Llei Orgànica de Protecció Integral de la Infància i Adolescència davant de la Violència (LOPIVI) aprovada ara fa dos anys, cal que el Govern desenvolupi una legislació específica que marqui el camí per a una justícia especialitzada que pugui garantir els drets dels nens i nenes que han estat víctimes de qualsevol tipus de violència, com és el online grooming.

En concret, l'ONG d'infància indica que això s'ha de concretar en diferents mesures com ara: la implantació de jutjats especialitzats en atenció a la infància víctima de violència; la creació d'una Fiscalia específica que participi en tots els processos on hi hagi una víctima menor; formació inicial i constant de tots els operadors jurídics, i assistència jurídica a les víctimes, acompanyant-les des de l'inici fins al final del procés.

A més, Save The Children considera "fonamental" un "ús segur i responsable d'Internet per part dels nens i nenes". "Per la seva seguretat, els hem de dotar d'eines suficients per prevenir aquest tipus de situacions i ajudar-los a identificar aquelles en què puguin estar en risc", ha afegit Perazzo.