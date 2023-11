El raper Pablo Hasel durant un judici a l'Audiència de Lleida / @EP

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) , amb seu a Estrasburg, ha dictaminat aquest dijous que els tribunals espanyols no van violar la llibertat d'expressió de Pablo Hasel en condemnar-lo per enaltiment del terrorisme i injúries a la corona a causa de les cançons. La demanda presentada pel raper, que ha estat empresonat des del febrer del 2021, ha estat desestimada.



La condemna que enfronta Hasel, que inclou càrrecs d'enaltiment del terrorisme, injúries a la corona ia les institucions de l'Estat, es basa en un total de 64 tuits i fragments procedents d' aproximadament deu cançons.

Tot i que la sentència de l'Audiència Nacional la va confirmar tant el Tribunal Suprem com el Tribunal Constitucional, molts juristes l'han considerat incompatible amb la llibertat d'expressió i la llibertat artística. Tot i això, el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) la recolza i nega que hagi estat "desproporcionada".



Inicialment, l'Audiència Nacional va imposar una condemna de dos anys de presó a Hasel, però la Sala d'Apel·lació posteriorment va reduir la sentència a 9 mesos . Això es deu a la seva percepció que els tuits de Hasel no podien considerar-se com a exercicis de llibertat d'expressió o manifestacions artístiques, ja que involucraven elements violents i exaltació del terrorisme.

Pel que fa al delicte d' injúries i calúmnies dirigides a les institucions de l'Estat i la Corona, del qual Hasel també va ser condemnat, la Sala va argumentar que en els seus missatges barrejava esdeveniments històrics amb altres que no tenien suport en un procés judicial, tot això amb "intencions sospitoses".

A més dels tuits que aborden temes relacionats amb el terrorisme i crítiques a les forces policials, hi ha un vídeo publicat per Hasel al seu canal de YouTube. En aquest vídeo, es mostra la imatge del rei Felip VI emergint de la figura del seu pare, el rei emèrit, i alhora, de la del dictador Francisco Franco.

Com a teló de fons, s'escolta una cançó de la seva pròpia autoria en què es refereix a Joan Carles com "el bobó" i el qualifica com un "borratxo tirà" i "mafiós", per després afirmar que "la Història no perdona ni a l'escòria amb corona".