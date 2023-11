Assistents a la presentació del projecte transfronterer on es mostren tots els socis balears, catalans i de la regió Occitània liderats per l’Euroregió

Aquest dimarts 7 de novembre s’ha presentat al Palau Robert de Barcelona el projecte transfronterer Youth for green Euro-Regio Future, el qual compta amb l’AMIC i AMIC Illes Balears com a socis participants. Aquest projecte, recolzat per la Unió Europea, té com a objectiu comunicar les accions i els resultats de les polítiques de cohesió vinculades amb el medi ambient, i tindrà la joventut de Catalunya, Illes Balears i regió Occitània com a protagonistes.

La responsable de comunicació de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, Maïna Gautier, va ser l’encarregada de presentar aquest projecte “compartit amb els joves i adreçat als joves”, que s’anirà desenvolupant fins al novembre de l’any vinent. Gautier va destacar el paper de l’AMIC i AMIC Illes Balears com a socis del projecte, perquè “garantiran una potent difusió dels missatges de la campanya a tot el territori”. La representant de l’Euroregió va assenyalar també la potència i diversitat de la resta d’entitats i organismes associats en aquest projecte, com és el cas de la Universitat de Girona - Europe Direct Girona, l’ADRET - Europe Direct Pyrénées i Joves Europeus Federalistes Pirineus Mediterrània.

Un projecte compartit i adreçat als joves

Aquesta presentació, a la qual van assistir el president de l’AMIC i AMIC Illes Balears, Ramon Grau, i el seu secretari general, Josep Ritort, es va realitzar a l’inici d’un seminari internacional inclòs en el programa Barcelona Capital Europea de la Democràcia, que durant tres dies ha reunit a joves de tota la UE. La proposta se centra en les perspectives locals i juvenils, aprofundint en el disseny d’un futur democràtic i just, a partir del foment del treball en xarxa entre els joves, amb l’intercanvi d’idees i deliberacions reflexives.

Posteriorment a aquesta presentació, se celebrà una taula rodona sobre els joves de l’Euroregió i la cooperació, i una segona sobre la política de cohesió entorn del Pacte Verd Europeu, dos temes que estan estretament vinculats al projecte transfronterer. A la jornada de dimarts hi van participar Xavier Bernard-Sans, secretari general de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, Gerard Vives, director general d’Afers de la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya, Manuel Szapiro, director de la representació de la Comissió Europea de Barcelona, i Guillaume De Almeida Chaves, conseller regional de la regió d’Occitània.