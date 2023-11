Incidents a Barcelona provocats per Tsunami Democràtic / @EP

Societat Civil Catalana, associació cívica i cultural, s'ha personat com a acusació popular a la causa contra Tsunami Democràtic que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló, titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6. Tsunami Democràtic va estar darrere de les mobilitzacions ciutadanes causants de greus disturbis a Catalunya el 2019 després de fer-se pública la sentència del Tribunal Suprem contra els líders del procés secessionista. Uns fets que, segons els nostres serveis jurídics, “podrien ser perfectament qualificables com a actes de terrorisme”.



Societat Civil Catalana està legitimada per personar-se en la causa com a acusació popular ja que, com consta als seus Estatuts, un dels fins de l'associació és defensar els interessos dels seus associats davant de tots aquells actes de les administracions, de les entitats públiques o privades, o dels particulars que vulnerin, limitin o posin en perill l'exercici dels drets que, com a ciutadans, els reconeix l'ordenament jurídic. Per aconseguir aquests objectius, l'entitat “exercitarà, formularà i interposarà qualsevol tipus d'acció, reclamació, recurs o demanda que es consideri pertinent davant dels òrgans judicials i les administracions i institucions, tant públiques com privades (…)”.





Tot i que Tsunami Democràtic no tenia portaveus visibles possiblement per evitar respondre davant la Justícia, arran d'un informe recent de la Guàrdia Civil el magistrat instructor ha considerat acreditat que el pròfug Carles Puigdemont va tenir un paper de lideratge, juntament amb la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i deu persones més, a qui atribueix un possible delicte de “terrorisme”.



Manuel García Castellón veu indicis suficients per sostenir que Tsunami Democràtic va ser una organització estructurada i jerarquitzada l'objectiu final de la qual era “era subvertir l'ordre constitucional, desestabilitzar econòmicament i políticament l'Estat i alterar greument l'ordre públic mitjançant la mobilització social massiva”. En una interlocutòria recent, el magistrat instructor fa referència als disturbis a l'Aeroport de Barcelona-El Prat, que van suposar “una alteració greu de la pau pública”.



A Tsunami Democràtic se li atribueix el bloqueig d'infraestructures crítiques de l'Estat com l'aeroport de Barcelona-El Prat, l'intent de bloqueig de la torre de control ENAIRE de Barcelona-Gavà i el conat de bloqueig de l'aeroport de Madrid. També va estar darrere de la vaga general del 18 d'octubre del 2019 i de la temptativa d'influir en el resultat de les eleccions generals del novembre d'aquell mateix any.