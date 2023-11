Una manifestació de docents. Foto: Europa Press

Fa poc més de 2 mesos, el passat 6 de setembre, coincidint amb l'arrencada del curs escolar 2023-24, docents de tot Catalunya van sumar-se a una jornada de vaga convocada per USTEC-Stes per protestar per les condicions que el sector té des de fa temps.

Ara, ben entrat el mes de novembre, el sindicat lamenta que res no ha canviat i que, des d'aleshores, el diàleg amb la conselleria no ha existit.

"Fa uns 4 mesos que no ens trobem ni sabem res d'ells", apunta, en declaracions a Catalunya Press, la portaveu d'USTEC-Stes, Iolanda Segura, que assegura que, ara mateix, tenen "confiança zero" en la titular del departament.

De fet, Segura fa referència a unes declaracions que la republicana va fer recentment en l'acte de convocatòria del XV Premi Ensenyament de la Fundació Cercle d'Economia, en el qual va assegurar que "l'educació és el servei públic més important", tot i que feia també una crida a "crear aliances" i a que els centres educatius tinguessin més recursos.

"Fa feina de política, són frases buides de contingut, pensem que res del que diu es concreta ni es fa real", respon Segura. "Diu que vol comptar amb tothom, però després no contacta amb ningú", afegeix la portaveu d'USTEC-Stes, dient que "hi ha zero comunicació" i que són els qui "ha de perseguir" els responsables de la conselleria.

"LA PACIÈNCIA TÉ UN LÍMIT"

Segura recorda que les retallades "s'han de revertir ja" i recorda que amb l'anterior responsable de la conselleria, Josep Gonzàlez-Cambray, hi havia fixat "un calendari de retorn, que havien fixat ells", mentre que ara les respostes que han rebut són que cal esperar als pressupostos.

"El conflicte segueix i la paciència té un límit", considera, alhora que avança que, de forma imminent, des del sindicat demanaran "la creació d'una mesa sectorial" per abordar aquesta reversió de les retallades.

"CAL UNA NORMATIVA CLARA SOBRE L'ÚS DELS MÒBILS"

Per altra banda, des d'USTEC-Stes també fan pública la seva postura sobre una de les qüestions que ha marcat l'actualitat parlamentària aquesta setmana, l'ús dels telèfons mòbils als centres escolars.

La portaveu d'USTEC considera que cal "tenir una normativa, un criteri comú i conjunt per a tots els centres de Catalunya", afegint que "no pot ser que cadascun tingui la potestat de regular-ho".

Segura diu que som en un moment en el qual aquests dispositius (igual que d'altres com les tauletes) es fan servir a les classes, de forma que és imprescindible que aquesta decisió es prengui "abordant-se des d'una perspectiva pedagògica".