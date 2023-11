Home atenent una trucada / Freepik

A l'escala de coses molestes, el més segur és que les trucades comercials estiguin situades en una posició força alta. Rarament desperten l'interès dels receptors i acostumen a trucar sempre en hores intempestives, com la de la migdiada. Per tal d'acabar amb aquesta acció publicitària, a Espanya es va implementar una nova regulació aquest 2023 que prohibia aquestes comunicacions a no ser que hi hagi un consentiment previ.

Per a sorpresa de molts, malgrat l'aprovació d'aquesta mesura des del 29 de juny, nombrosos usuaris continuen rebent aquestes trucades no desitjades. El problema és que les empreses es basen en el fet que els usuaris havien atorgat el seu consentiment previ d'acord amb la llei.

Això és degut a que les empreses incloïen discretament aquesta autorització en els termes i condicions del seu servei , en les polítiques de cookies del seu lloc web i en altres llocs similars on els usuaris solen passar per alt o no llegeixen detingudament tots els detalls abans de acceptar-los.

Es tracta d'un problema generalitzat, ja que, segons FACUA, el 97% de la població espanyola continua rebent trucades comercials no sol·licitades.

De fet, l' Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) va fer el mes de setembre passat una enquesta a una mostra de 1.600 persones amb edats entre els 25 i 79 anys.

Al qüestionari, se certificava que el 90% de les persones enquestades havien rebut trucades de correu brossa durant l'últim mes, i prop del 25% havien rebut més de deu d'aquestes trucades en el mateix període de temps. El problema era que gairebé el 20% dels enquestats no tenien coneixement de quines empreses eren les responsables d'aquestes trucades.

No revelar la seva identitat va en contra del que estableix l' Agència Espanyola de Protecció de Dades . Per tal d'assistir els usuaris en la identificació i la possibilitat de posar-se en contacte amb les empreses per sol·licitar el cessament d'aquest tipus de trucades, l'OCU ha recopilat informació sobre les empreses que fan més aquestes trucades, entre les quals es troben Vodafone, Jazztel, Orange o MásMóvil, entre molts altres.



COM DEIXAR DE REBRE LES TRUCADES COMERCIALS?

Afortunadament, hi ha trucs que pots seguir per evitar que les empreses es posin en contacte amb tu. Aquí te'n portem alguns:

En primer lloc, és fonamental evitar caure en els mateixos paranys que porten a seguir rebent trucades no desitjades. Per tant, sempre és recomanable revisar minuciosament cada contracte , formulari o altre tipus de documentació per assegurar-se de no atorgar consentiment en aquesta ocasió.

Un altre consell important és inscriure's a la Llista Robinson , un tràmit gratuït i ràpid que simplement implica registrar-se al vostre lloc web i completar el formulari corresponent. A més, és aconsellable posar-se en contacte amb les empreses que solen fer les trucades no desitjades i sol·licitar-los informació sobre el procés per donar-se de baixa d'aquest tipus de comunicacions.

Tot i això, una de les formes més útils és la de descarregar una app al mòbil per bloquejar la recepció d'aquestes comunicacions.