Assistents a lacte. Foto: X (@AUGC_Comunica)

Companys enjudiciats, delinqüents amnistiats . Aquest ha estat un dels crits que el Sindicat Unificat de Policia (SUP) i lAssociació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) han proferit aquest divendres 10 doctubre a les portes de la Ciutat de la Justícia de Barcelona.

Els dos cossos han mostrat el seu rebuig a la llei d'amnistia , escenificada dijous passat 9 després del pacte entre Junts i el PSOE , alhora que van mostrar el seu suport als 45 imputats per les càrregues durant la jornada del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 .

Tot i que els policies també entrarien a la llei d'amnistia com a beneficiats, tant SUP com AUGC senten que els funcionaris de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat estan sent “utilitzats com a moneda de canvi en les negociacions per formar govern”.

“Ens van apedregar l'1-O i ara ens apedreguen institucionalment”, van denunciar en un comunicat.