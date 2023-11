@EP

El 82% d'espanyols admeten tenir problemes per adoptar pràctiques sostenibles d'eficiència energètica a la seva vida diària, segons el II ' Estudi d'Eficiència Energètica i Sostenibilitat a la Llar ' de Beko, informa en un comunicat.

L'estudi (basat en més de 1.500 persones) ha estat presentat aquest divendres a Barcelona pel director de màrqueting de Beko, Manuel Royo, amb el cuiner Martín Berasategui i la presentadora Luján Argüelles.

Entre els espanyols amb problemes per fer pràctiques quotidianes sostenibles, el 30% afirma que de vegades li és difícil canviar els seus hàbits, i destaquen la importància de promoure iniciatives o accions que facilitin el canvi cap a un entorn més sostenible, informa la companyia d'electrodomèstics divendres en un comunicat.

Tot i això, el 94% afirma que fa un ús eficient de l'energia a casa : el 34% diu que així ho fa sempre i el 60% en la majoria d'ocasions.

ELECTRODOMÈSTICS



El 64% d'enquestats utilitza electrodomèstics eficients per estalviar energia; pel que fa a la cuina, el 82% diu que l'estalvi és el més important en comprar una placa; i el 45,8% compra un forn prioritzant (per aquest ordre) les seves funcions, la classificació energètica i el disseny.

Pel que fa a frigorífics, el 80% segueixen pautes d'emmagatzematge adequades (per exemple, la majoria posa l'aliment al prestatge adequat per conservar-lo més temps); el 70% sap la temperatura ideal per conservar, mentre que el 54% s'organitza cuinat cada dia, i "només un 8% dels enquestats fan batchcooking" (receptes per cuinar un dia i menjar-ne diversos).

Segons l'estudi, 1 de cada 4 espanyols està disposat a invertir en tecnologies més avançades a la nevera oa canviar la seva dieta per promoure la sostenibilitat i reduir la seva empremta ambiental; més del 80% valora les marques que promouen la Responsabilitat Social Corporativa i la sostenibilitat, i el 70% veu urgent conservar el medi ambient.

Manuel Royo ha destacat que més del 80% valori marques compromeses amb la sostenibilitat, perquè ho considera un reflex del creixement de la consciència social i que els consumidors adopten pràctiques sostenibles a casa, però “volen que les companyies que els acompanyen també ho facin ".

INICIATIVA 'EFECTE DOMINÓ'



La companyia també ha presentat la seva iniciativa ' Efecto Dominó ', amb la qual pretén "contribuir a millorar l'eficiència energètica a les llars espanyoles en més del 30% per al 2030", amb accions per crear un món més verd.

Les accions són incentivar (per exemple, el perfil de Beko a Instagram permet guanyar electrodomèstics eficients entre els consumidors que plantegin consells sostenibles) i impulsar iniciatives solidàries (com col·laborar amb ONG).