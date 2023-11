Espanya ha subscrit, juntament amb Austràlia, Dinamarca, Estònia, França, Alemanya, Països Baixos, Regne Unit i Bèlgica , una declaració per impulsar iniciatives globals dirigides a reforçar la protecció en línia dels menors.

Arxiu - Diversos nens caminen a la sortida del col·legi Pia Balmes, que la nova normativa del Govern convertiran en espai lliure de fum, el 23 de setembre del 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya). La nova normativa consisteix a convertir entrades i sa - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

Segons ha informat el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, la declaració s'ha signat en el marc del Fòrum de París per la Pau, la tercera edició del qual se celebra aquest divendres i dissabte (10 i 11 de novembre) a París i en què els caps d'Estat i les principals organitzacions internacionals treballen amb el sector privat i la societat civil per desenvolupar el multilateralisme i les accions col·lectives.

En concret, ha explicat que la declaració destaca el Projecte de Llei de Seguretat a Línia del Regne Unit i l'Estratègia sobre els Drets de l'Infant i la Llei de Serveis Digitals de la Unió Europea, iniciatives que han brindat a escala internacional una orientació sobre com garantir un entorn digital segur per als infants.

D'aquesta manera, els països signants expressen la seva determinació de "enfortir eficaçment la protecció dels menors a Internet , posant el focus en una privadesa altament efectiva que garanteixi la verificació i estimació en línia de l'edat dels menors, especialment per prevenir l'exposició primerenca dels menors a contingut pornogràfic".

En aquest sentit, es reconeixen les iniciatives, tant legislatives com mesures polítiques, empreses per diferents països europeus i els Estats membres de la Unió Europea juntament amb la Comissió Europea, el Regne Unit i el sector privat per tal de prendre-les com a referència per avançar en la matèria.

Segons ha destacat el Ministeri, el consens entorn de l'impuls de la protecció en línia dels menors s'ha assolit "davant la cada vegada més gran exposició dels menors a continguts nocius , en particular continguts pornogràfics només per a adults, el ciberassetjament, continguts que condueixen a conductes autolesives o violentes".

També es posa el focus, segons ha precisat, "en la prevenció de continguts relatius a àmbits amb una exposició més gran entre els menors referits a problemes socials i psicològics, abusos sexuals en línia, la recopilació excessiva de dades en la utilització de serveis digitals i aplicacions, així com l'ús excessiu de la pantalla”.

Així mateix, ha assenyalat que un de cada tres nens a nivell mundial ha estat exposat a contingut pornogràfic abans dels 12 anys i que un terç dels nens assenyala haver estat objectiu d'assetjament cibernètic. Segons les últimes dades disponibles, el contingut d'abús sexual infantil en línia gairebé es va duplicar entre els anys 2017 i 2019.

LABORATORI PER A LA PROTECCIÓ DE MENORS A INTERNET



Així mateix, Espanya s'ha adherit al Laboratori per a la protecció dels menors a Internet, creat per França el 2022 i que té com a objectiu explorar, promoure, desenvolupar i avaluar solucions que augmentin la seguretat dels menors en línia.

Entre les prioritats per als experiments que es realitzaran el 2024 figura la lluita contra el ciberassetjament a les escoles. El Laboratori treballa en l'intercanvi d'informació, coneixement, experiències i pràctiques, així com en el foment de la investigació per abordar de manera efectiva les qüestions que afecten els menors a Internet.

En concret, se centra en la identificació d'eines tècniques, organitzatives o educatives efectives que garanteixin la protecció dels drets fonamentals. Per això, els participants del Laboratori, entre els quals s'inclouen governs, organitzacions de la societat civil i empreses privades, assumeixen una sèrie de compromisos.

Entre els compromisos s'inclouen la participació a les activitats del laboratori i el suport, directe o indirecte, dels experiments participant en els processos de selecció i avaluació, així com el compromís de tenir en compte els resultats dels experiments a l'hora d'elaborar polítiques i bones pràctiques.

Igualment, els participants es comprometen a donar suport al desenvolupament de marcs, bones pràctiques de la indústria i principis de disseny orientats a la seguretat i privadesa.

La Presidència Espanyola del Consell de la Unió Europea està impulsant el reglament d'Intel·ligència Artificial per preservar els drets i els valors democràtics en la nova economia digital, incloent-hi la protecció dels menors amb mesures com l'establiment de marques d'aigua per prevenir les suplantacions d'identitat i els delictes sexuals relacionats amb la IA.