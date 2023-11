Presentació del 'Esperant els meus drets. Radiografia dels temps d'espera als recursos i prestacions més sol·licitats a Catalunya' / @EP

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya ha alertat que un total de 18.825 persones estan a la llista d'espera per accedir a una plaça en un servei o recurs de l'àmbit social, informa en un comunicat aquest divendres.

Així es desprèn de l'informe 'Esperant els meus drets. Radiografia dels temps d'espera als recursos i prestacions més sol·licitats a Catalunya' que han elaborat juntament amb la periodista Natàlia Vila.

A Catalunya hi ha 240.102 prestacions que arriben a 198.202 persones: 38.934 prestacions d'atenció residencial; 13.400 prestacions a centres de dia; 33.825 prestacions de serveis dajuda a domicili; 26.029 prestacions de teleassistència; 23.565 prestacions econòmiques vinculades a serveis; 104.074 prestacions econòmiques a cuidadors familiars i 275 prestacions més.

Segons el document, 10.938 persones grans estan a la llista d'espera per aconseguir una plaça de residencial i 3.078 persones grans estan a la llista d'espera per accedir a un centre de dia i "l'administració no determina quins temps d'espera hi ha entre que es presenta la sol·licitud fins a l'adjudicació de la plaça".

Pel que fa a les persones amb discapacitat, n'hi ha 4.373 amb discapacitat intel·lectual que estan esperant plaça per accedir a algun recurs d'habitatge i centre diürn i 396 en el cas de les persones amb discapacitat física.

Les llistes d'espera per a dones que han patit violència masclista oscil·len en funció de diversos factors (detecció, valoració de risc, atenció prèvia als municipis, xarxa de què es disposa, entre d'altres) i entre 20 i 30 persones (i els seus fills filles) estan esperant poder ingressar en un Servei d'Acollida i Recuperació (SAR) i entre unes 5 i 10 ho estan esperant ingressar en un Servei Substitutori de la Llar (SSLL).

PROPOSTES

Des de la Taula proposen més transparència, una cruïlla més gran de dades entre departaments perquè el sistema funcioni millor i agilitzar les converses i negociacions per reformar la Cartera de Serveis Socials.

També demanen una millor planificació i abordatge davant de l'envelliment de la població i l'increment de les situacions de dependència, fer front al transvasament de persones entre serveis, posar xifres reals a problemàtiques com el sensellarisme i modificar la Llei d'estrangeria, entre d'altres.