El president del CIS, José Félix Tezanos / @EP

Assumptes com la independència de Catalunya o els nacionalismes han desaparegut de la llista de problemes d'Espanya inclosa a l'avenç de resultats del Baròmetre de novembre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) , i és que l'institut públic ha donat a conèixer el seu estudi sense identificar les altres respostes espontànies dels entrevistats, un conglomerat que en aquesta enquesta arriba gairebé al 90% i el mes anterior només representaven un 3%.

La independència de Catalunya i els nacionalismes són dos temes que el CIS incloïa des de fa anys a la seva llista mensual de preocupacions nacionals, ia l'octubre havien pujat, respectivament, fins a un 1,6% i un 3% de les respostes espontànies. En aquell moment, la possible llei d'amnistia ja copava el debat polític.

Però a l'avenç de novembre, el CIS ha retallat a una vintena la llista de problemes del seu avanç de resultats i els dos assumptes han desaparegut, malgrat que el treball de camp es va realitzar entre els dies 31 d'octubre i 6 de novembre, plenes negociacions amb ERC i Junts sobre la llei d'amnistia i la resta d'acords aconseguits amb els independentistes catalans a canvi del suport a la investidura del candidat socialista a la Presidència del Govern, Pedro Sánchez.

En la manca de definició d'aquestes "Altres respostes" ha pogut influir que el CIS ha donat a conèixer l'avenç de resultats només quatre dies després de finalitzar les entrevistes, fet que explicaria que aquest conglomerat encara estigui en "procés de codificació", com es fa constar a l'avenç difós aquest divendres.

TAMPOC S'ESMENTA LA MONARQUIA DESPRÉS DE LA JURA DE LEONOR

També han desaparegut de l'avenç de la llista de problemes del novembre les mencions a la Monarquia com un problema. Es dóna la circumstància que, precisament el 31 d'octubre, dia en què van arrencar les enquestes per a aquest estudi, la Princesa d'Astúries, Elionor de Borbó, va jurar la Constitució al Congrés i el seu avi el rei emèrit Joan Carles de Borbó es va desplaçar a Madrid des d'Abu Dabi per participar en una celebració privada de l'aniversari de la seva néta al Palau del Pardo.

Fora de la llista de problemes d'aquest avenç de resultats s'han quedat a més altres assumptes com la inseguretat ciutadana (3,8% a l'octubre), els extremismes (3,2%) i la violència de gènere (un 2,6% a octubre).

Per contra, se n'han inclòs d'altres que figuraven amb percentatges menors el mes anterior com el 0,7% del model productiu , l'1,1% de les pensions , la sequera o el funcionament dels serveis públics o el 2,5% que es refereixen com a problema a la manca d'acords i la inestabilitat política.

Davant la vintena de problemes a què ha quedat reduïda aquesta llista en l'avenç de resultats del novembre, els anteriors incloïen el desglossament de fins a 60 temes.

LA PREOCUPACIÓ PER L'ECONOMIA CAU A NIVELLS DEL 2019

Segons les dades publicades per l'organisme que presideix el sociòleg socialista José Félix Tezanos, l'atur s'ha convertit en el primer problema nacional, tot i seguir molt de prop per la crisi econòmica, que encapçalava el rànquing ininterrompudament des del març del 2022.

En concret, la desocupació apareix citat en el 22,9% dels qüestionaris, tot i que continua el camí descendent ja que el mes anterior estava en el 25,6% i havia començat l'any en un 27,4%. Però més acusat és el descens de les al·lusions a la crisi econòmica, que es queda en un 22,8%, un percentatge que no demanava des de principis del 2019.

La tercera posició al novembre és per a la sanitat, amb un 19,9%, pujant gairebé 10 punts des del mes anterior, i segueixen els problemes polítics que a l'octubre havien conquerit la segona posició, amb 30,9% (la seva cota més alta des del 2019), però ara baixen a la quarta amb 18,6%, la més baixa des del setembre del 2022.

El que sí que pugen són les mencions a la immigració. Coincidint amb el repunt d'arribada d'immigrants a les Canàries, se situa com a sisè problema nacional, amb un 12,5%, el percentatge més alt dels darrers anys. La setena plaça, com el mes anterior, és per al mal comportament dels polítics (10%), seguit del 9,5% que sumen els problemes relacionats amb la qualitat de feina, que passen del quart lloc al vuitè.