Arxiu - Un metge sosté una màscara a les mans

El 89,1% de la població creu que s'hauria d'augmentar el pressupost dedicat a les despeses d' atenció sanitària , mentre que un 7,5% no ho veu necessari, segons el baròmetre de novembre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) , on el 78% afirma que està preocupat per l'estat actual de l'assistència sanitària.

Concretament, un 46,3% afirma que el preocupa 'molt' l'estat actual de l'assistència sanitària al Sistema Nacional de Salut , mentre que el 32,1% afirma que li 'bastant', mentre que un 11,8% diu que 'regular'. Davant d'això, el 5,4% assenyala estar 'poc' preocupat per la sanitat pública i un 3,7% afirma que no el preocupa 'res'.

Finalment, se'ls ha preguntat per la seva opinió sobre la gestió sanitària i la seva competència per part de les CCAA , tenint en compte que fa anys que l'assistència sanitària pública està gestionada pels governs de les comunitats autònomes respectives.

Així, el CIS pregunta per la possibilitat que aquesta competència torni a ser exercida pel Govern central d'Espanya. En aquest sentit, el 32,2% es mostra partidari d'aquesta opció, mentre que un 11,4% afirma que no té una opinió sobre això. Tot i això, el 54,4% prefereix que la competència sobre la gestió de la Sanitat sigui exercida pel Govern de les comunitats autònoma.

L'enquesta, que s'ha publicat divendres passat, es basa en prop de 4.000 entrevistes fetes els primers dies de novembre.