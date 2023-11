Aquesta dada planteja interrogants sobre els patrons de comportament i les seves implicacions per a la salut pública al país.

En l'informe més recent 'Health at a Glance 2023' de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), Espanya destaca com a líder en el consum d'alcohol entre la població més gran de 15 anys. Basant-se en dades del 2021, l'informe revela que cada persona a Espanya consumeix de mitjana 11 litres d'alcohol i supera la mitjana de l'OCDE que se situa en 8,6 litres. Només superats per Latvia i Lituània, amb 12 litres per persona, els espanyols es posicionen com els consumidors més grans a la regió.

Tot i aquesta posició, el país ibèric sorprèn en ubicar-se en un modest 10 per cent en la proporció d'adults que experimenten episodis de consum excessiu, conegut col·loquialment com a "borratxera". Aquest percentatge el col·loca per sota de la mitjana de l'OCDE, que se situa en un 19%, mostrant així una moderació relativa en el consum problemàtic d'alcohol.

La variabilitat en aquests índexs és evident en observar la diferència entre països. Mentre que a Turquia el consum excessiu és inferior al tres per cent, a nacions com Alemanya, Luxemburg, Regne Unit i Dinamarca supera el 30 per cent de la població adulta.

En termes de gènere, l'informe destaca que, a nivell global, els homes presenten una tendència més gran al consum excessiu d'alcohol, amb un 26% declarant beure en excés almenys una vegada al mes. En comparació, el 12% de les dones a l'OCDE reporta un patró similar de consum problemàtic.

Tot i que les malalties infeccioses van ocupar el primer lloc com a causa de mortalitat evitable el 2021, representant el 22% de totes les morts evitables, el consum d'alcohol i drogues va contribuir al 13% d'aquestes morts. Aquesta dada ressalta la importància d'abordar les repercussions d'aquests hàbits a la salut pública.

L'informe també destaca el consum de drogues il·lícites, específicament la cocaïna. Amb taxes més elevades a Austràlia (més del 4%), seguida del Regne Unit, Espanya, Canadà, Estats Units i Àustria (més del 2%), la cocaïna es posiciona com una de les substàncies més consumides a l'OCDE.

Pel que fa al tabac, l'informe assenyala que el 20% de la població espanyola més gran de 15 anys fuma diàriament, superant la mitjana de l'OCDE, que se situa en el 16%. Turquia lidera en aquest aspecte amb un 28%, seguit de prop per França amb un 25% de fumadors diaris.

Tot i la disminució en el consum de tabac, l'informe ressalta un augment del vapeig en dos terços dels països de l'OCDE entre el 2016 i el 2021. Aquest canvi de tendència, més pronunciat entre la població jove, subratlla la necessitat d'abordar de manera integral les implicacions d'aquestes pràctiques per a la salut pública.