La Policia Nacional ha detingut 121 persones en diferents punts de la geografia espanyola per distribució de pornografia infantil a través d'una plataforma digital i ha confiscat un total de 500 terabytes (TB) de contingut en una operació iniciada per agents de la Unitat Central de Ciberdelinqüència i que ha estat classificada com una de les més importants dutes a terme a Espanya.

S'han dut a terme 125 registres per tot el país en què s'han intervingut 368 discos durs, 114 memòries usb, 100 DVD, 60 ordinadors i un altre material informàtic. El material audiovisual intervingut als arrestats consta de 500 terabytes de contingut pornogràfic de duresa extrema protagonitzat per menors d'edat.

Els 121 arrestats, 118 homes i tres dones, feien ús de la mateixa plataforma digital per obtenir i compartir el contingut il·lícit, segons ha detallat la Policia Nacional.

Un dels arrestos, dut a terme a Madrid, va permetre intervenir un home més de dos milions d'arxius d'abusos sexuals comesos sobre nenes de molt poca edat. Molts dels vídeos es caracteritzaven per l'alt grau de violència emprat sobre les víctimes i eren repartits en deu discos durs de gran capacitat.

A Alacant, els agents van arrestar un home que posseïa gran quantitat d'arxius multimèdia que contenien imatges explícitament sexuals de dos homes menors. Durant l'anàlisi dels arxius, els investigadors es van adonar que el material havia estat enregistrat a l'interior de l'habitatge de l'arrestat.

A Càceres i a Almeria van ser detingudes tres persones i els jutjats van determinar el seu ingrés a la presó d'acord amb la quantitat de contingut localitzat a la seva possessió, arribant un d'aquests detinguts a un acord de conformitat per cinc anys de presó per un delicte de possessió i distribució de material d'explotació sexual infantil.

1000 DISPOSITIUS D'EMMAGATZEMATGE



Durant els 125 registres efectuats als domicilis o llocs de treball dels arrestats s'han intervingut 946 dispositius d'emmagatzematge electrònic --368 discos durs, 427 CD's i DVD's, 114 usb, 37 targetes de memòria-- 60 ordinadors, 47 telèfons mòbils, sis tauletes, una càmera de vídeo i altres dispositius electrònics.

Tot el material intervingut a l'operatiu està sotmès a una anàlisi tècnica policial, a la recerca de noves evidències que permetin continuar gestions de recerca per identificar noves víctimes d'abús sexual, o contactes dels detinguts que conformin una xarxa de pederastes.

Les detencions s'han produït després s'iniciarà una investigació com a fruit de les tasques preventives de la Policia Nacional de ciberpatrullatge per a la lluita contra les xarxes pedòfiles. L'operació ha requerit que hi participessin 46 unitats territorials d'agents especialitzats en ciberdelinqüència.