L'entitat fa una crida desesperada a la comunitat davant la creixent demanda i la difícil situació alimentària, subratllant la importància de la col·laboració ciutadana en aquesta causa.

A escasses dues setmanes de l'esperat Gran Recapte, el Banc d'Aliments es troba en dificultats per la falta de voluntaris. Tot i que actualment compten amb una base de 7.000 persones compromeses, es requereixen almenys 7.000 voluntaris addicionals per assegurar l'èxit en la recopilació solidària d'aliments.

Per a l'edició d'aquest any, programada per al cap de setmana del 24 i 25 de novembre, l'entitat s'ha proposat assolir la xifra impressionant de 14.000 voluntaris.

La tasca primordial d'aquests voluntaris serà recol·lectar aliments i fons destinats a proveir diverses entitats amb productes essencials com ara llet, oli i conserves. A més, caldrà voluntaris per coordinar i organitzar eficientment la logística de la recol·lecció d'aliments.

Aquest any, la campanya s'enfronta a un desafiament addicional, ja que es desenvolupa en un context marcat per dificultats significatives, agreujades pel constant increment dels preus dels aliments.

COM PARTICIPAR-HI?



Aquells interessats a sumar-se a aquesta noble causa solidària poden registrar-se a la pàgina web oficial del Gran Recapte.

Segons les indicacions proporcionades pel Banc d'Aliments, les funcions primordials dels voluntaris inclouran l'atenció als donants, la motivació de la clientela, així com oferir informació sobre la missió del Banc d'Aliments i la situació de precarietat alimentària. És important destacar que fins i tot els menors d'edat es poden unir a aquesta iniciativa, sempre que els menors de 16 anys estiguin acompanyats per un adult.

A l'edició de l'any passat, al voltant de 16.000 persones van participar activament com a voluntaris en aquesta causa.

Aquesta és la campanya que el Banc d'Aliments ha llançat aquest any, destacant la urgència de la situació i la importància de la col·laboració ciutadana per enfrontar els desafiaments alimentaris a la comunitat: