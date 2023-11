La vaga està programada per començar el 21 de novembre. EP

La justícia a Espanya està a punt d'una nova crisi amb la convocatòria d'una vaga per part dels advocats del torn d'ofici, programada per iniciar el 21 de novembre. Aquesta mesura dona una ombra d'incertesa sobre la realització de milers de judicis a tot el país, exacerbant encara més els desafiaments ja existents als tribunals, que prèviament es van veure afectats per la pandèmia i altres aturades al llarg de l'any, resultant a la suspensió de més d'un milió de vistes.

GREU SITUACIÓ

Tot i la gravetat de la situació, la manca de dades oficials per part del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el Ministeri de Justícia complica l'avaluació precisa de la magnitud de l'impacte. Els sindicats, però, ofereixen una perspectiva alarmant, revelant que al març els advocats del torn d'ofici van concloure dos mesos d'aturades amb un saldo preocupant: gairebé 400.000 judicis suspesos, als quals es van sumar xifres similars durant la vaga dels funcionaris de Justícia.

Aquesta problemàtica, que els sindicats consideren endèmica, ha portat a una situació crítica als jutjats, comparable als desafiaments experimentats durant la pandèmia. La falta de judicis en aquest període i els consegüents retards encara no resolts han deixat la justícia espanyola en una posició precària.

DIGNIFICAR LA LABOR DE L'ADVOCAT D'OFICI

Els advocats del torn d'ofici, que han estat organitzant aquesta protesta durant mesos, busquen dignificar-ne la tasca a través de la regulació jurídica professional, millores en les retribucions, el reemborsament dels costos associats amb la prestació del servei, i el reconeixement del seu dret al descans i la conciliació. Critiquen que els barems no s'han actualitzat gairebé en una dècada, i encara que el Ministeri de Justícia ha anunciat un augment del 5%, el sindicat considera aquesta proposta "miserable".

RESOLUCIÓ A LA VISTA?

Tot i la gravetat de la situació, no hi ha indicis de resolució, ja que les negociacions no han estat convocades per cap Administració, malgrat els esforços del sindicat Vènia, que representa 153.000 professionals. En total, s'estima que hi ha 148.451 professionals a Espanya segons l'últim cens de l'Observatori de la Justícia Gratuïta.

DIVISIONS NOTÒRIES

La convocatòria de la vaga ha generat divisions entre les associacions d'advocats, ja que alguns consideren que és més simbòlica que no pas efectiva. Els advocats del torn d'ofici es troben en una situació complicada, ja que, a diferència d'altres cossos, no poden fer vagues convencionals. La plataforma que va convocar una concentració a l'abril ha presentat una queixa davant de la Comissió Europea, al·legant la vulneració del dret fonamental a la vaga, tot i que encara no ha rebut resposta. Mentrestant, la incertesa persisteix sobre el futur de la justícia a Espanya i la resolució de les demandes dels advocats del torn d’ofici.