Arxiu - El director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

El director de l' Agència Catalana de l'Aigua (ACA) , Samuel Reyes , ha afirmat que la situació actual de sequera és "molt crítica" i ha defensat les restriccions d'aigua, després que els embassaments de les conques internes catalanes hagin aconseguit aquest dilluns el mínim històric, amb el 18,89% de capacitat.

En declaracions a TV3, ha assegurat que la sequera actual a Catalunya "és molt més intensa, seca i molt més llarga" que la del 1989, amb 36 mesos amb una pluviometria que, en les paraules, és anormalment baixa, i crida a la conscienciació ciutadana.

"Ningú vol fer restriccions però és que si no les fem potser no tenim aigua", i sobre la declaració de l'estat d'emergència per sequera a més municipis catalans, que es preveu per al 15 de desembre, ha dit que es valorarà si s'avança segons les dades de consum d'aquest octubre.