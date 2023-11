Baieta suau multiusos / Mercadona

Mercadona continua avançant en el compromís adquirit amb els seus clients d'oferir qualitat contundent en cada producte, i la millora aplicada a la baieta suau multiusos Bosque Verde n’és una prova. Després d'escoltar els “Caps” (com internament anomena els clients) i treballant conjuntament amb el proveïdor especialista Ubesol, ha canviat la composició del teixit de la baieta perquè sigui més suau, més absorbent, més manejable i fàcil d'escórrer.

Aquest procés d'escolta dels clients per definir la qualitat d'un producte nou o millorar la qualitat d'un producte ja existent és clau en el model de coinnovació de Mercadona, que defineix el seu assortiment des de les necessitats de ”El Cap” (client) i de la mà de proveïdors especialistes. En el cas de la baieta suau multiusos, en concret, s'ha augmentat el percentatge de viscosa en la seva composició, després de diverses propostes de millora testades amb clients fins a definir-ne la qualitat.

La viscosa és una fibra d'origen natural que és en el 70 % del producte, de manera que des de la companyia es donen una sèrie de recomanacions per evitar-ne el deteriorament, com ara no fer servir lleixius, evitar les superfícies calentes o rugoses, i esbandir la baieta amb aigua després de fer-la servir. Com a informació addicional, la baieta es pot posar a la rentadora i, fins i tot, a l’assecadora, sempre que no se superin els 40 ºC en tots dos processos.

La millora també s'ha aplicat a l’envàs, ja que s'ha aconseguit reduir el gruix del plàstic de la bossa, fet que suposa un estalvi estimat de tres tones de plàstic a l'any. Es tracta d’un exemple més del compromís de Mercadona amb la gestió responsable de residus, que suposa reduir l'ús de plàstic i millorar la sostenibilitat dels envasos de marca pròpia.

MÀXIMA QUALITAT AL MILLOR PREU

El 1993 Mercadona va posar en marxa l'estratègia SPB (Sempre Preus Baixos), després d'observar i constatar que els productes que més es venien eren els que tenien una màxima qualitat al millor preu, sempre per aquest ordre, i no canviaven de cost constantment. Durant tots aquests anys, no ha deixat d'apostar per la qualitat, que és un dels reptes principals als quals s'enfronten diàriament tots els departaments de la cadena i l’impuls de la qual representa una oportunitat clara per poder continuar oferint a "El Cap” (client) productes, un a un, diferencials.

Tot això es du a terme a través d'una estratègia que fomenta el consum conscient i crític, que es guia per criteris socials i mediambientals, i que persegueix un objectiu clar: garantir un consum de productes de la màxima qualitat amb el menor impacte possible.