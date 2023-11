Cartell de 'Se Vende' en un balcó d'un habitatge a Barcelona / @EP

El 26,5% dels espanyols entre 30 i 34 anys encara viu amb els seus pares, fet que suposa 3,5 punts més que els portuguesos, ja que el 23% de les persones d'aquesta franja d'edat encara no s'han independitzat a Portugal.

Així ho reflecteix l'estudi d' Esade i Friedrich Naumann Foundation, que actualitza i expandeix investigacions anteriors, incorporant dades d'una nova enquesta multipaís que abraça joves (18-34 anys) d'Espanya, Itàlia, Portugal, Líban, Marroc, Tunísia i Jordània.

L'enquesta va ser realitzada per YouGov a Espanya, Itàlia, Jordània, Líban, Marroc, Portugal, Tunísia . L'univers mostral són totes les persones d'entre 18 i 34 anys (tots dos inclosos) que resideixin en algun dels països esmentats. La mida de la mostra acumula 9.633 observacions , corresponents a 1.526 per a Espanya, 1.530 per a Itàlia, 1.532 per a Portugal, 1.540 per al Marroc, 1.505 per al Líban, 1.000 per a Tunísia i 1.000 per a Jordània.

A Espanya, la majoria de joves passa a estar independitzada als 28 anys.

L'estudi assenyala que la manca d'ingressos és un factor d'importància alta o molt alta per no emancipar-se segons el 66% dels joves espanyols, el 62% dels portuguesos i el 61% dels italians, xifra que baixa al 40% Tunísia o Líban i al 30% per al Marroc.

A tots els països analitzats, menys de la meitat dels joves considera que pot cobrir bé les seves despeses bàsiques : del 42% a Espanya al 25% del Líban. A més, entre el 48% (Espanya) i el 70% (Tunísia) dels joves consideren que no tenen capacitat d'estalvi a llarg termini.

A Espanya, només el 30% dels joves es consideren capaços d'afrontar emergències econòmiques , mentre que el 40% enfronten dificultats per estalviar a curt termini. Pel que fa a l'habitatge, la investigació revela que el lloguer és la forma més freqüent d'habitatge a la majoria dels països: al voltant del 31% (Espanya) i fins al 36,5% (Líban).

Dels joves que sí que tenen habitatge en propietat, gairebé tots el van aconseguir amb ajuda d'algun familiar, amb la mitjana al voltant del 65% a Espanya i al Marroc. Espanya té l'edat de compra d'habitatge més alt dels països considerats 25,3 anys; i Tunísia, la més baixa (23,7).

La manca de capacitat d'estalvis sembla vincular la no emancipació amb la incapacitat per a la compra d'habitatge, especialment als països europeus: Al voltant de 6 de cada 10 joves no independitzats a Espanya, Itàlia o Portugal dóna a aquest factor una importància alta o molt alta per romandre a la residència familiar.

D'altra banda, el 42% dels enquestats espanyols avaluen el futur del seu país a 20 anys com de declivi, xifra que puja al 48% a Portugal i al 47% a Itàlia.

Pel que fa a la proporció de joves que esperen progrés per al seu país a 20 anys, a Espanya un 25,2% ho espera, 21,8% a Portugal i només un 20,7% a Itàlia.