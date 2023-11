Un incendi forestal. Foto: Europa Press

Els incendis forestals han cremat 84.546,26 hectàrees entre l'1 de gener i el 31 d'octubre del 2023, menys d'una tercera part del terreny calcinat en el mateix període del 2022, quan van cremar 265.425,31 hectàrees, segons dades del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic.

Les dades mostren que aquest any s'ha cremat un 68,15% menys de superfície que durant el mateix termini el 2022, fet que suposa un total de 180.879,05 hectàrees menys, encara que la xifra és un 3,4% menys que la mitjana des del 2013. Del volum total, 3.540,7 hectàrees es van cremar entre el 8 i el 31 d'octubre del 2023.

A més, la mitjana del decenni per a aquests 10 primers mesos de l'any se situa en 94.104 hectàrees cremades, un 11,30% més que l'arrasat per les flames en el transcurs del present exercici.

Amb tot, el 2023 es manté com el quart any amb més superfície afectada pels incendis des del 2013, just per darrere del 2021, quan van cremar 85.234,34 els deu primers mesos.

Pel que fa al tipus de sinistre, durant el període analitzat s'han comptabilitzat 7.406 focs, dels quals al voltant de dues terceres parts, 5.171, van ser conats que es van extingir abans d'assolir una hectàrea de superfície. Els altres 2.235 focs restants van superar una hectàrea d'abast i es registren com a incendis. A més, d'aquests, 19 van superar les 500 hectàrees afectades i van engrossir la categoria de grans incendis forestals.

Tot i ser el quart any del decenni amb menys superfície afectada, és el quart amb més grans incendis des del 2013. D'aquests, un s'ha produït durant els darrers 20 dies d'octubre. D'altra banda, 43.443,43 de les hectàrees calcinades eren una superfície de matoll i forest oberta, seguida de 36.905,93 d'hectàrees d'arbrat i 4.196,90 hectàrees de pastures i deveses.

D'altra banda, les dades del MITECO indiquen que el 43,36% dels incendis es va produir al nord-oest d'Espanya; seguit d'un 32,01% comptabilitzat a les comunitats interiors. Mentrestant, el 23,87% dels focs va afectar el Mediterrani i, finalment, les Canàries, on els incendis representen un 0,76% del total del conjunt nacional.

D'aquesta manera, les Canàries és notori perquè tenen la superfície arbrada més afectada amb un 34,72% del total, seguit per les comunitats interiors, amb un 30,85% d'aquestes hectàrees cremades; pel nord-oest amb un 24,10% i el Mediterrani amb un 10,33%.

Tot i això, en termes de superfície forestal cremada, la zona nord-oest peninsular copa més de la meitat, amb un 52,9% del total. A aquesta segueixen les comunitats interiors amb un 20,26%, seguit de prop per les Canàries amb un 18,51% i, finalment, la Mediterrània amb un 8,31% de superfície forestal afectada.