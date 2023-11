Un agent de la Guàrdia Civil. Foto: Guàrdia Civil

El director general de la Guàrdia Civil , Leonardo Marcos , ha ordenat obrir expedient per "falta molt greu" i la "suspensió cautelar de tres mesos" a dos membres de l'Institut Armat que pertanyen a l'Associació Pro-Guàrdia Civil (APROGC) i a un altre de Justícia Guàrdia Civil (JUCIL) per les manifestacions contra la llei d'amnistia que va pactar el PSOE amb Junts i ERC, segons han confirmat a Europa Press fonts del Ministeri de l'Interior.

En concret, la Guàrdia Civil ha obert els expedients a un sergent primer i un guàrdia civil, tots dos membres d'APROGC, pel comunicat en el qual van carregar contra l'amnistia, al·ludint-hi al seu jurament com a militars per "vessar sang" en defensa d'Espanya i la Constitució.

En el tercer cas, la Benemèrita ha expedientat un guàrdia de l'associació JUCIL en criticar la "felonia" que suposava que el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, defensés l'amnistia davant del Comitè Federal del PSOE.

Segons ha avançat eldiario.es, l'ordre del director general contra els tres agents "inclou la mesura cautelar que se'ls aparti del servei immediatament i pel termini de tres mesos mentre es resol l'expedient".

Marcos ja va ordenar divendres passat 10 obrir una investigació per identificar els responsables d'APROGC i iniciar el procediment disciplinari pel comunicat en què van expressar la seva "profunda preocupació" pel pacte entre PSOE i partits independentistes catalans pel que fa a la llei de amnistia. Hi recorden el seu jurament "davant la Bandera com a militars", pel qual estan "disposats a vessar fins a l'última gota de sang en defensa de la sobirania i independència d'Espanya i del seu ordenament constitucional".

El 29 d'octubre passat, la Guàrdia Civil també va anunciar que havia donat l'ordre als serveis jurídics per estudiar possibles conseqüències disciplinàries i legals contra una altra associació, JUCIL --en aquest cas, la majoritària al Consell del cos--, per " trencar el principi de "neutralitat política" en criticar la "felonia" que suposava que el president del Govern, Pedro Sánchez, defensés l'amnistia davant el Comitè Federal del PSOE.