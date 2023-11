Una zona seca del pantà de la Baells a l'abril. Foto: Europa Press

Aquest dimarts 14 de novembre s'ha anunciat: els municipis propers als embassaments de les conques internes de Catalunya passaran a situació de preemergència per sequera “els propers dies” . Així ho ha anunciat la portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja , en una roda de premsa acompanyada pel director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes.

"Estem davant la pitjor sequera de la història" , ha explicat Plaja, apuntant que Catalunya mai no s'havia enfrontat "a una sequera tan crítica". Tot i això, ha destacat que el pla especial que la Generalitat va posar en marxa el 2021 ha permès que la situació no sigui pitjor.

Plaja ha dit que l'objectiu actual és "aprofitar al màxim" cada gota d'aigua que hi ha a Catalunya i ha destacat que es pren aquesta decisió "abans que els embassaments de les conques internes arribin al 16%". Aquest dimarts 14 al migdia, la quantitat mitjana és d'un 18,8%.

"LA SITUACIÓ ÉS REALMENT PREOCUPANT"

Reyes, per la seva banda, ha assegurat que “és la pitjor sequera des que es tenen dades, tant per durada com per intensitat i superfície afectada”.

El director de l'ACA no ha tingut objeccions a qualificar la situació de “ realment preocupant ”. "Avui estem més preocupats que al setembre", apuntant que l' última finestra de pluges no ha portat la quantitat d'aigua que hauria estat desitjable i ha assegurat que la propera no s'espera fins a la primavera del 2024.

De la mateixa manera ha explicat que "treballem amb diverses estratègies de reutilització d´aigua" i ha volgut apel·lar també "a la responsabilitat". En aquest sentit, Reyes ha dit que la dessalinització i la reutilització són dos mètodes que cal considerar.

Reyes ha apuntat que tothom ha de fer el possible per "fer un ús eficient i responsable" de l'aigua, apuntant que caldria rebaixar el consum a "90 litres per persona i dia".

Segons dades recents, el consum mitjà per ciutadà a Catalunya és significativament superior, situant-se al voltant dels 117 litres diaris.