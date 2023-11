El futbolista, en una imatge del fitxer. Foto: Arxiu



L'Audiència de Barcelona ha acordat enviar a judici el futbolista Dani Alves per presumptament agredir sexualment una noia a la discoteca Sutton el 30 de desembre del 2022.

En una interlocutòria consultada per Europa Press , el tribunal confirma la interlocutòria que l'instructor va dictar en acabar la investigació i decreta l'obertura del judici al futbolista.

Amb aquesta decisió el tribunal rebutja la petició de la defensa d'Alves, que va reclamar anul·lar les actuacions i arxivar el cas al·legant que s'havia vulnerat la presumpció d'innocència en no preservar-se el secret de la causa i que "el jutge instructor va perdre la neutralitat des de el mateix dia que va dirigir el procediment contra el processat, a causa del judici paral·lel que s'estava celebrant als mitjans de comunicació”.

La defensa d'Alves també va retreure al jutge que mantingués "una actitud passiva davant les múltiples filtracions de la causa", cosa que segons la seva opinió demostra que l'instructor no ha estat imparcial.

Davant d'aquests arguments l'Audiència reconeix que les causes que involucren personatges públics, quan es comenten a mitjans de comunicació de vegades "s'aboquen opinions que poden atemptar contra el principi de presumpció d'innocència en el seu vessant extraprocessal, per més que no provinguin d'autoritats o funcionaris públics", que afegeixen no poden suposar la nul·litat de tota la causa.

ELS "JUDICIS PARAL·LELS" NO SÓN MOTIU PER ANULAR



L'Audiència també lamenta les filtracions sobre la instrucció del cas "i lamenta així mateix l'existència dels anomenats 'judicis paral·lels'", que remarquen tampoc són motiu per declarar la nul·litat de la investigació.

Pel que fa a les acusacions de manca d'imparcialitat sobre l'instructor, el tribunal constata que la defensa d'Alves no ha recusat el magistrat "ni ha assenyalat com aquesta pèrdua de la imparcialitat s'ha plasmat en alguna resolució que hagi limitat la defensa del processat ", sinó que només ha criticat que no permetés que un pèrit contractat per la defensa visités la denunciant.

Després d'aquesta interlocutòria, les parts compten amb 5 dies hàbils per presentar els seus escrits de qualificacions provisionals, en què hauran d'argumentar si Alves ha de ser absolt o condemnat i, en aquest cas, quina pena consideren que se'ls ha d'aplicar.