Més de 300 'dircoms' s'han reunit avui en la dotzena edició de NETCOM , l'esdeveniment anual organitzat per Dircom Catalunya, consolidat ja com el punt de trobada més gran del sector de la comunicació a Catalunya. L'esdeveniment, celebrat avui a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona, a més, ha estat l'últim presidit per María Luis Martínez Gistau que finalitza el seu mandat com a presidenta de l'associació el febrer del proper any.

Netcom, la gran cita de la comunicació a Catalunya @ep

A la trobada, la presidenta de Dircom Catalunya ha analitzat la situació actual de la comunicació corporativa en un context de “creixent polarització”- el que ja es coneix com a “bibloquisme”-, afirmant que l'única recepta possible des de les companyies és “la transparència i la coherència del que fem i diem amb els nostres objectius, valors i propòsit com a corporació”. En aquest sentit, ha volgut apel·lar a “la capacitat d'escolta” dels dircoms, una professió que en els darrers anys ha experimentat una “enorme transformació” i que “aporta gran valor tant a les nostres organitzacions com a la societat en la seva conjunt”.

Durant el seu discurs, Martínez Gistau també ha volgut destacar l'augment de socis que ha experimentat Dircom Catalunya des que va assumir la presidència, que ha passat de 136 el 2016 a 260, fet que suposa pràcticament el doble. A més, ha tingut paraules d'agraïment per a tots els membres que han format part de la Junta Directiva durant els darrers vuit anys pel "compromís amb l'associació i els seus socis".

Supervisió, ètica i formació, la recepta per a la IA

Durant la vetllada, conduïda pel Mag Lari , que ha aportat la dosi de 'màgia', els 'dircoms' de Catalunya han debatut sobre les tendències i els riscos de la irrupció de la intel·ligència artificial generativa a la comunicació, així com les claus per abordar-los.

L?esdeveniment ha comptat amb la mirada de dos dels principals experts que hi ha a Espanya d?Intel·ligència Artificial, Asier Arranz, de Nvidia, i Dalila Dawid, d?Ocean Media Lab i ex Meta. Tots dos ponents han coincidit en la capacitat creativa de la IA, que “pensàvem era una cosa inherentment humana” i auguren que, si una feina depèn de la creativitat i es fa darrere d'una pantalla, “és molt possible que sigui automatitzat molt aviat”.

Davant d'aquest repte, Asier i Dalila consideren que la clau és que els professionals ho vegin com “alguna cosa que jugui a favor” ja que tenen “un equip creatiu il·limitat a disposició, perquè el focus sigui la curiositat d'explorar noves eines” i no només la creativitat.

Per part seva, María Luisa Martínez Gistau ha compartit algunes reflexions sobre la irrupció de la intel·ligència artificial generativa en la comunicació, una eina que ajudarà “a millorar la creativitat ia crear contingut d'alta qualitat de manera ràpida i eficient”.

Tot i això, Martínez Gistau reconeix “els riscos i desafiaments significatius” que pot comportar aquesta tecnologia com pot ser “l'impacte que l'automatització de la comunicació pugui tenir en els llocs de treball, especialment en rols de redacció i disseny”, situació que les empreses hauran d'abordar des d'una òptica “ètica i social”, ha afegit.

Maria Luisa Martínez Gistau / Fotografia de Purificació Gonzàlez / CatalunyaPress

Per aprofitar les oportunitats que ofereix la IA alhora que es mitiguen els riscos, María Luisa Martínez Gistau ha proposat tres accions: mantenir el control humà, on els professionals de la comunicació puguin “supervisar i guiar el contingut generat per la intel·ligència artificial” ; ésser “transparents sobre el seu ús”, garantint que s'utilitzi de manera ètica; i, finalment, "invertint en la formació i el reciclatge d'habilitats dels nostres equips en l´ús de la IA generativa". D'aquesta manera, “no només es garanteix l'ocupabilitat de la força laboral, sinó que també promou un enfocament més creatiu i estratègic en la comunicació”.



NETCOM, a la seva dotzena edició, ja s'ha consolidat com la trobada dels professionals de la comunicació a Barcelona. En edicions anteriors, l?esdeveniment ha comptat amb personalitats com els periodistes Iñaki Gabilondo, Antoni Bassas, l?exdirector de La Vanguardia Màrius Carol i John Carlin, ol?economista José Maria Gay de Liébana. El 2020, va comptar amb la presència destacada de l'editor associat al Washington Post Bob Woodward, Premi Pulitzer per haver destapat l'escàndol del Watergate.

Dircom Catalunya, l'Associació de Directius de Comunicació, va néixer el 2007 i compta ja amb 260 associats, tots professionals de la comunicació vinculats a les principals empreses i institucions amb seu a Catalunya.